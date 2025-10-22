Я нашел ошибку
В Самаре покрасили крышу цирка
судейство в матче ЦСКА — «Акрон» вызвало критику обеих команд
Самарский театр юного зрителя «СамАрт» сыграет премьерный спектакль на фестивале «МАРШАК» в Воронеже
В Рождествено продают бывшую птицефабрику «Цыпочка из Обшаровки»
В Самарской области может появиться ведомство, которое будет следить за блогерами и СМИ.
Работников городского пассажирского транспорта поздравили в Самаре
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с Вячеславом Федорищевым
Проект дальнейшего восстановления Хлебной площади разработают в Самаре
Госдума приняла в первом чтении закон о повышении МРОТ до 27 093 рублей

22 октября 2025 18:53
Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 2026 года в размере 27 093 рублей, сообщила пресс-служба Думы на официальном сайте.

Поправки в федеральный закон "О минимальном размере оплаты труда" позволят увеличить заработные платы 4,5 миллиона россиян. Они входят в бюджетный пакет и были рассмотрены одновременно с проектом федерального бюджета на 2026–2028 годы.

"Государственная Дума на пленарном заседании приняла в первом чтении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда" <…> В соответствии с ним устанавливается минимальный размер оплаты труда с 1 января 2026 года в сумме 27 093 рубля в месяц. Таким образом, предполагается, что МРОТ в следующем году вырастет более чем на 20 %", – говорится в сообщении.

Ранее о повышении МРОТ в 2026 году сообщил премьер России Михаил Мишустин. Он отметил, что кабмин последовательно увеличивает минимальный размер оплаты труда темпами, опережающими инфляцию, по поручению президента РФ Владимира Путина, пишет Смотрим.

