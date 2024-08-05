Глава «Россетей» попросил Мишустина повысить цены на подключение к электросетям

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Гендиректор «Россетей» предложил главе правительства России Михаилу Мишустину увеличить для населения стоимость на подключение к электросетям. Об этом говорится в письме руководителя компании Андрея Рюмина, которое он направил премьер-министру России.

«С 1 января 2025 года минимальная ставка подключения к электросетям для населения должна вырасти до 10 тысяч рублей за киловатт вместо текущих 5,5 тысяч рублей. Максимальный уровень ставки предлагается установить на уровне 20 тысяч рублей против текущих 11,1 тысяч рублей», — передает «Коммерсант» со ссылкой на письмо Рюмина.

По данным гендиректора «Россетей», сегодняшние ставки подключения не покрывают затрат компании. Он добавил, что из-за этого приходится экономить на надежности инфраструктуры.