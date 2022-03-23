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ФНС ускорила предоставление налоговых вычетов для россиян

23 марта 2022 09:19
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ФНС ускорила предоставление налоговых вычетов для россиян

ФНС сократила срок проверки деклараций россиян для получения налоговых вычетов до 15 дней, сообщили источники РБК. Мера призвана ускорить возвраты налогов. По итогам 2020 года вычетами воспользовались несколько миллионов человек.

Руководство Федеральной налоговой службы (ФНС) разослало в налоговые инспекции внутреннее распоряжение о необходимости закрывать за 15 дней камеральные налоговые проверки по декларациям 3-НДФЛ, которые граждане подают для получения налоговых вычетов. Нововведение касается социальных и имущественных вычетов. Раньше на проверки по социальным вычетам давалось три месяца и еще месяц — на перечисление возврата. По имущественным вычетам с мая 2021 года на проверку отводился один месяц, а еще 15 дней — на зачисление средств.

Об инициативе центрального аппарата ФНС о сокращении сроков процедур РБК сообщили два источника, знакомых с содержанием директивы. Как утверждает один из них, ускорение проверок носит социальное предназначение: так население более оперативно получит возвраты по налогам, что актуально в условиях санкционного давления.

В ближайшее время камеральные проверки действительно будут проводиться в более короткие сроки, подтвердили РБК в пресс-службе ФНС, уточнив, что будет учитываться загрузка сотрудников налоговых органов (ведомство не назвало конкретные параметры сроков). «В текущих экономических реалиях налоговые органы особое внимание уделяют задаче рассмотрения заявлений граждан на получение налоговых вычетов и, как следствие, возврата налога», — сказали в налоговой службе.

 

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