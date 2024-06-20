ФНС хочет отказаться от большинства деклараций по НДФЛ

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Федеральная налоговая служба (ФНС) собирается отказаться от большинства деклараций по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом говорится в плане работы ФНС России.

«Планируется ввести бездекларационный порядок начисления и уплаты налога на доходы физических лиц. Сроком выполнения установлен декабрь 2025 года. Ответственным исполнителем назначена замглавы службы Светлана Бондарчук», — пишет РБК со ссылкой на план работы ведомства.

По данным налоговой службы, большинство сведений в ведомство поступает автоматически, например, от Росреестра или от ГАИ. Работы по налаживанию электронных баз данных планируется завершить до конца года, уточнили в ФНС.