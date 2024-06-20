Я нашел ошибку
Главные новости:
Пенсия мечты экономически активных самарцев составляет 47700 рублей в месяц
Пенсия мечты экономически активных самарцев составляет 47700 рублей в месяц
Инвестплощадки Самарской области размещены на Инвестиционной карте России
Инвестплощадки Самарской области размещены на Инвестиционной карте России
Росгвардейцев, спасших жилые дома от пожара, поощрили в Самарской области
Росгвардейцев, спасших жилые дома от пожара, поощрили в Самарской области
Самарские полицейские и общественники рассказали горожанам о преимуществах портала госуслуг
Самарские полицейские и общественники рассказали горожанам о преимуществах портала госуслуг
В РФ проверят мигрантов на знание русского языка при наличии сертификата
В РФ проверят мигрантов на знание русского языка при наличии сертификата
Военные следователи продолжаю рейды по местам массового скопления мигрантов в Самаре
Военные следователи продолжаю рейды по местам массового скопления мигрантов в Самаре
Состоялось торжественное открытие историко-краеведческого музея в селе Пестравка.
Состоялось торжественное открытие историко-краеведческого музея в селе Пестравка
ФНС хочет отказаться от большинства деклараций по НДФЛ
ФНС хочет отказаться от большинства деклараций по НДФЛ
Наверх
Самара  +24 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.63
-4.41
EUR 89.09
-4.21
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Жителей Самарского региона приглашают на фестиваль «Праздник русской берёзки» в с. Богатое
В Самаре пройдет форум «Библиотека – ресурсный центр волонтёрского движения»
Самарским лицеистам огнеборцы продемонстрировали современную пожарную технику 
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

ФНС хочет отказаться от большинства деклараций по НДФЛ

20 июня 2024 09:09
99
ФНС хочет отказаться от большинства деклараций по НДФЛ

Федеральная налоговая служба (ФНС) собирается отказаться от большинства деклараций по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом говорится в плане работы ФНС России.

«Планируется ввести бездекларационный порядок начисления и уплаты налога на доходы физических лиц. Сроком выполнения установлен декабрь 2025 года. Ответственным исполнителем назначена замглавы службы Светлана Бондарчук», — пишет РБК со ссылкой на план работы ведомства.

По данным налоговой службы, большинство сведений в ведомство поступает автоматически, например, от Росреестра или от ГАИ. Работы по налаживанию электронных баз данных планируется завершить до конца года, уточнили в ФНС.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Инвестплощадки Самарской области размещены на Инвестиционной карте России
20 июня 2024  09:58
Инвестплощадки Самарской области размещены на Инвестиционной карте России
48
Форум станет площадкой для формирования сообщества молодых профессионалов, получения новых знаний, повышения уровня инженерных компетенций.
19 июня 2024  15:03
Вячеслав Федорищев встретился с самарскими участниками форума «Инженеры будущего»
322
Волонтёрские организации Самарской области отмечены наградами Президента России на Добро.Конференции в Москве
18 июня 2024  16:58
Волонтёрские организации Самарской области отмечены наградами Президента России на Добро.Конференции в Москве
804
В
18 июня 2024  11:16
В "Преображенке-2" построят завод металлоконструкций
358
В Самарской области создадут министерство науки и высшего образования
17 июня 2024  19:40
В Самарской области создадут министерство науки и высшего образования
615
Весь список