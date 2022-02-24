ФАС возбудила дело против МТС из-за повышения тарифов на связь миллионам своих абонентов

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Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении ПАО «МТС» из-за необоснованного повышения стоимости услуг связи.

В январе оператор повысил тарифы, в среднем, на 9,5%. Рост цен затронул более 28 млн абонентов.

"При этом подтверждений роста расходов в объеме, достаточном для обоснования повышения тарифов, оператор в адрес ведомства не представил. По мнению службы, повышение тарифов в отсутствие технологического, экономического и иного обоснования нарушает интересы потребителей", - — ФАС

Антимонопольное дело возбуждено в рамках Закона о защите конкуренции.