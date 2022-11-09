ФАС предложила увеличить тарифы на газ в России на 8,5% с 1 декабря

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила увеличить тарифы на газ в России на 8,5 %. Это следует из проекта приказа ведомства, пишут "Известия".

Как прокомментировали в ФАС, изменение тарифов предусмотрено Прогнозом социально-экономического развития РФ Минэкономразвития. Повышение предусмотрено с 1 декабря.

«При этом тарифы не будут изменяться 1,5 года — до 1 июля 2024 года», — отметили в ФАС.

Рост цен на газ предусмотрен как для населения, так и для производственных предприятий.

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