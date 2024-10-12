ФАС анализирует цены на рыбу

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Федеральная антимонопольная служба проводит проверку цен на наиболее распространенные виды рыбы, в их числе минтай, сельдь и треска. Об этом сообщили в ведомстве.

Кроме того, антимонопольная служба проанализирует цены на горбушу и пикшу.

От ФАС поставщикам и организациям поступил запрос на сведения об объемах улова и первичной обработке. Также ведомству необходимы сведения об упаковке, транспортировке, составляющих себестоимости рыбы и информация о ее хранении.

Торговые сети предоставили данные о средних ценах на различные виды рыбной продукции. ФАС планирует сделать выводы о том, как формируются цены на рыбу, пишет Смотрим.