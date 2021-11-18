Ежемесячный бюджет каждой пятой семьи Самарской области менее 25 тыс. рублей

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Служба исследований hh.ru, сайта для поиска работы и сотрудников, провела опрос жителей Самарской области и выяснила средний бюджет семьи.

Треть (35%) респондентов отметили, что совокупный бюджет их семьи составляет от 25 до 50 тыс. рублей в месяц. От 50 до 75 тыс. рублей – такой бюджет у 18% семей. Столько же (18%) отметили, что доход их семьи не превышает 25 тыс. рублей в месяц. 29% заявили, что их семейный доход – более 75 тыс. рублей в месяц.

«О семейном бюджете в 25–50 тыс. рублей чаще всего говорили специалисты по продажам и сотрудники административной сферы. О доходе от 50 до 75 тыс. рублей в месяц на семью – юристы, а также сотрудники производственной и сельскохозяйственной сфер. От 75 до 100 тыс. рублей – такой семейный доход чаще остальных упоминали строители и представители медико-фармацевтической сферы. Самый большой бюджет на семью (от 100 тыс. и больше) – у топ-менеджеров. Самый невысокий (до 25 тыс.) – чаще у молодых специалистов, представителей научно-образовательной сферы и рабочего персонала», - комментирует Александра Севостьянова, руководитель пресс-службы hh.ru Поволжье.

Ведут бюджет (записывают доходы, планируют расходы, отмечают траты) больше половины жителей Самарской области, а именно 72%. Причем, чем старше человек, тем основательнее он подходит к ведению семейного бюджета.

За год средняя предлагаемая зарплата в Самарской области значительно не изменилась: в октябре 2021 года она составила 40,4 тыс. руб. (в окт. 2020 – 40 000 рублей).

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