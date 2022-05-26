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Евросоюзу удалось заморозить активы Центробанка РФ на сумму около 23 миллиарда евро

26 мая 2022 09:27
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странам Евросоюза удалось заморозить активы Центробанка РФ на сумму около 23 миллиарда евро

Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сообщил, что странам Евросоюза удалось заморозить активы Центробанка РФ на сумму около 23 миллиарда евро. Его слова приводит агентство Reuters.

При этом Рейндерс отметил, что замороженные в Евросоюзе 23 миллиарда являются «ничтожно малой цифрой по сравнению со 100 миллиардами, замороженными США».

Помимо Европы, санкции в отношении российского ЦБ с начала марта ввели США, Великобритания и Япония, заморозив его резервы в своих национальных валютах.

Ранее Евросоюз запретил операции, связанные с управлением резервами и активами российского ЦБ. Документ предусматривает запрет на операции, связанные с управлением резервами, а также активами Центрального банка России, в том числе операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению Центрального банка России, пишет Лента.

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