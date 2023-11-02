Евросоюз намерен сократить импорт газа из России

Я нашел ошибку
Главные новости:
Кабмин поддержал законопроект о штрафах за спам-звонки и рекламу микрозаймов
Кабмин поддержал законопроект о штрафах за спам-звонки и рекламу микрозаймов
The Beatles выпустит новую песню впервые за 53 года
The Beatles выпустит новую песню впервые за 53 года
Составлен портрет обычного пассажира в Самаре
Составлен портрет обычного пассажира в Самаре
Самарский аэропорт Курумоч перешел на зимнее расписание
Самарский аэропорт Курумоч перешел на зимнее расписание
Осенние каникулы: напомните детям правила безопасности!
Осенние каникулы: напомните детям правила безопасности!
4 из 10 работающих самарцев считают, что любовь важнее карьеры
4 из 10 работающих самарцев считают, что любовь важнее карьеры
Правительство Турции обязало желающих сдавать квартиры в аренду туристам получать лицензии.
Правительство Турции обязало желающих сдавать квартиры в аренду туристам получать лицензии
ОДК-Кузнецов стал победителем премии «Авиастроитель года» сразу в двух номинациях
ОДК-Кузнецов стал победителем премии «Авиастроитель года» сразу в двух номинациях
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 93.28
1.26
EUR 98.44
0.51
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В самарском зоопарке отметят День лисицы
В Самаре пройдет кинолекция «Недетский возраст: феномен подростковой драмы»
Самарцев приглашают поговорить об архитектуре города и позавтракать
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Ноябрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Евросоюз намерен сократить импорт газа из России

2 ноября 2023 10:14
139
Евросоюз намерен сократить импорт газа из России

В нынешнем году страны Евросоюза собираются снизить импорт российского природного газа до 40-45 млрд куб. м. Об этом сказано в распространенном Госдепартаментом заявлении по итогам очередного заседания целевой рабочей группы США – ЕС по энергетической безопасности.

В документе говорится, что Евросоюз существенно сократил свою зависимость от российского ископаемого топлива, в том числе за счет постепенного отказа от импорта угля, снижения импорта нефти на 90% и природного газа с 155 млрд куб. м в 2021 году до примерно 80 млрд куб. м в 2022 году и, как ожидается, до 40-45 млрд куб. м в текущем году.

На заседании поднимались вопросы диверсификации источников поставок природного газа на территорию Европы и увеличивающийся объем торговли сжиженным природным газом (СПГ) между США и Евросоюзом. Как отмечается в заявлении, Соединенные Штаты сейчас являются крупнейшим поставщиком СПГ в Европу.

Также на заседании обсудили шаги ЕС по снижению спроса на газ, в том числе за счет мер по увеличению энергоэффективности.

11 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ Европы от российских нефти и газа привел к тому, что цены на энергию взлетели до небес, пишет Смотрим.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Временно изменится движение транспорта по ряду участков улично-дорожной сети в связи с проведением в Самаре Парада Памяти
2 ноября 2023  12:32
Временно изменится движение транспорта по ряду улиц в связи с проведением в Самаре Парада Памяти
72
С нового года повышения тарифов на коммунальные услуги в Самарской области не будет
2 ноября 2023  12:00
С нового года повышения тарифов на коммунальные услуги в Самарской области не будет
90
В Самаре прошло первое совместное заседание парламентских комиссий России и Беларуси по международным делам
2 ноября 2023  11:17
В Самаре прошло первое совместное заседание парламентских комиссий России и Беларуси по международным делам
194
По обращениям жителей Самарской области продлили действие социальных транспортных карт
1 ноября 2023  12:20
По обращениям жителей Самарской области продлили действие социальных транспортных карт
555
Действие социальных транспортных карт в Самарской области продлено до 2026 года
1 ноября 2023  10:42
Действие социальных транспортных карт в Самарской области продлено до 2026 года
314
Весь список