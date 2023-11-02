Евросоюз намерен сократить импорт газа из России

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В нынешнем году страны Евросоюза собираются снизить импорт российского природного газа до 40-45 млрд куб. м. Об этом сказано в распространенном Госдепартаментом заявлении по итогам очередного заседания целевой рабочей группы США – ЕС по энергетической безопасности.

В документе говорится, что Евросоюз существенно сократил свою зависимость от российского ископаемого топлива, в том числе за счет постепенного отказа от импорта угля, снижения импорта нефти на 90% и природного газа с 155 млрд куб. м в 2021 году до примерно 80 млрд куб. м в 2022 году и, как ожидается, до 40-45 млрд куб. м в текущем году.

На заседании поднимались вопросы диверсификации источников поставок природного газа на территорию Европы и увеличивающийся объем торговли сжиженным природным газом (СПГ) между США и Евросоюзом. Как отмечается в заявлении, Соединенные Штаты сейчас являются крупнейшим поставщиком СПГ в Европу.

Также на заседании обсудили шаги ЕС по снижению спроса на газ, в том числе за счет мер по увеличению энергоэффективности.

11 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ Европы от российских нефти и газа привел к тому, что цены на энергию взлетели до небес, пишет Смотрим.