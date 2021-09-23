Еврокомиссия предложила ввести в ЕС единый стандарт зарядки смартфонов

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Еврокомиссия предлагает ввести в ЕС единый стандарт для зарядки мобильных телефонов формата USB-C, а также разделить их продажу с самими устройствами, передает РИА Новости.

Требование также будет распространяться на планшеты, камеры, наушники, портативные динамики и игровые консоли.

Речь идет о том, чтобы все соответствующие девайсы поставлялись на европейский рынок с одинаковым портом.

Это предложение должно быть одобрено Советом стран ЕС и Европарламентом, которые, помимо прочего, смогут внести в него поправки. В случае согласования государства получат два года на внедрение новых правил.

В 2020-м в ЕС было продано порядка 420 миллионов мобильных и других гаджетов. В среднем у каждого покупателя есть около трех зарядок, две из которых он использует регулярно. Однако почти 40% потребителей сталкивались с проблемой, когда не все разъемы подходят к их телефону, отмечает комиссия.

В ЕК добавили, что люди тратят 2,4 миллиарда евро в год на автономные зарядки, которые не поставляются с электронными устройствами. Кроме того, они ежегодно превращаются в несколько тонн мусора.

Еврокомиссия с 2009-го работает над решением этой проблемы. В частности, она способствовала добровольной договоренности в отрасли, которая привела к сокращению количества существующих портов с 30 до 3, подчеркнули в релизе.

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