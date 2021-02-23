Еще один страховщик вышел из «Северного потока-2»

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Немецкая страховая компания Munich Re отказалась от участия в проекте по строительству газовой трубы в Европу «Северный поток-2», сообщает РБК со ссылкой на Reuters.



Ранее, 22 февраля, о выходе не менее 15 компаний из проекта говорил официальный представитель Госдепа Нед Прайс во время брифинга. Издание Der Tagesspiegel сообщает также, что среди тех, кто отказался от сотрудничества по «Северному потоку-2», оказалась компания Bilfinger SE, а всего из проекта вышли 18 компаний.



При этом 19 февраля Bloomberg сообщал, что администрация президента США Джо Байдена не будет включать в санкционный список немецкие предприятия, чтобы не вступать в конфронтацию с европейскими союзниками.



США ввели санкции против «Северного потока-2» в декабре 2019 года. В том же месяце швейцарская компания Allseas вывела свои суда из зоны строительства газопровода. Строительные работы в итоге возобновились лишь через год.



В декабре 2020-го американский конгресс согласовал новые санкции. Они касались тех предприятий, которые оказывают помощь в сертификации и страховании. Ограничения вступили в силу 1 января этого года, и уже на следующий день от участия в проекте отказалась норвежская организация Det Norske Veritas, которая должна была заниматься проверкой трубопроводной системы. За ней последовала датская консалтинговая инжиниринговая компания Rambøll.



22 февраля в санкционном списке оказались российское судно-трубоукладчик «Фортуна» и его собственник — компания «КВТ-РУС».



В самой Европе американские санкции в отношении «Северного потока-2» подвергались критике. Канцлер ФРГ Ангела Меркель называла их неуместным средством и поддержала проект газопровода даже во время ситуации вокруг отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявлял, что полностью разделяет такой подход Германии.

Фото: J. Koehler / imago-images.de / Global Look Press/РБК

