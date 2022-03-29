Я нашел ошибку
Главные новости:
Суд арестовал мужчину на срок до 27 мая.
Суд арестовал бойца ММА Максима Новоселова за изнасилование 18-летней девушки в Москве
Сотрудники ГИБДД и ФССП выявляют неплательщиков штрафов с помощью аппаратно-программного комплекса. 
Госавтоинспекция региона проводит рейдовые мероприятия с использованием комплекса «Дорожный пристав»    
Сейчас начался новый этап – реконструкция аэротеков.
"РКС-Самара" начали новый этап модернизации ГОКС
"Нова" обеспечила себе участие в суперфинале, в котором встретятся два лучших клуба по итогам чемпионата.
Волейбольный клуб «Нова» провел два матча в Казани 
Губернатор поставил задачу прохождение всех заявок контролировать и сопровождать профильным министерствам.
Еще несколько предприятий региона включены в федеральный список системообразующих
В Самаре за сутки заболел 191 человек.
Где в регионе выявлены новые случаи COVID-19
Продолжается аварийно-ямочный ремонт на улице Магистральной.
Дорожные службы Самары продолжают работы по аварийно-ямочному ремонту
Нужен четкий антикризисный план: Дмитрий Азаров о поддержке коллектива предприятия Самараавтожгут
«Нужен четкий антикризисный план»: Дмитрий Азаров о поддержке коллектива предприятия «Самараавтожгут»
Наверх
Самара  +4 °C, Тольятти  +5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 93.71
-1.95
EUR 102.67
-2.6
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Эко-лекторий "30 шагов к природе" пройдет в Самарском зоопарке
В самарском Историческом парке пройдет творческая встреча с артистом театра драмы Андреем Нецветаевым    
Самарцев приглашают в зоопарк на день рождения африканского льва Цезаря
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Еще несколько предприятий региона включены в федеральный список системообразующих

29 марта 2022 14:35
112
Губернатор поставил задачу прохождение всех заявок контролировать и сопровождать профильным министерствам.

Об этом стало известно на заседании штаба по повышению устойчивости региональной экономики, которое провел губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

В связи с введением внешних санкций, по поручению главы региона профильные министерства подготовили список компаний, которые соответствуют федеральным критериям системообразующих. На рассмотрение федеральных органов власти было представлено 24 компании.

Системообразующие компании России, напомним, могут воспользоваться правительственным антикризисным пакетом, в том числе, госгарантиями для реструктуризации кредитов или получения новых, а также субсидиями на возмещение затрат. 

В прошлый четверг в федеральный список (ФСОП) было включено шесть компаний: ОАО «ЕПК Самара», Завод приборных подшипников, АО «Арконик СМЗ», Средневолжский подшипниковый завод, «Стан-Самара» и Ассоциация молочных производителей «Дамол».

ПАО «ОДК-Кузнецов», «Авиаагрегат», Металлист-Самара», АО «Салют» и международный аэропорт Курумоч автоматически вошли в список, так как являются частью холдингов, уже включенных в ФСОП.

В следующую волну с высокой вероятностью в ФСОП будут включены ООО «УК ДСК-групп», АО «Полад» и завод имени Тарасова.

По десяти претендентам вопрос пока не решен – заявки находятся на рассмотрении в федеральных министерствах. «Все заявленные предприятия важны, и по всем надо ускоряться», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Губернатор поставил задачу прохождение всех заявок контролировать и сопровождать профильным министерствам.

Отметим, что два года назад, в период распространения COVID-19, в ФСОП были включены 20 самарских компаний, в том числе АВТОВАЗ, «Евротехника», РКЦ «Прогресс», ТЯЖМАШ и другие.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Консультант плюс
В центре внимания
Нужен четкий антикризисный план: Дмитрий Азаров о поддержке коллектива предприятия Самараавтожгут
29 марта 2022  14:00
«Нужен четкий антикризисный план»: Дмитрий Азаров о поддержке коллектива предприятия «Самараавтожгут»
159
Судебные приставы Самарской области расскажут как получить отсрочку
29 марта 2022  12:38
Судебные приставы Самарской области расскажут как получить отсрочку
144
самозанятым Самарской области доступны новые меры поддержки
29 марта 2022  11:48
Самозанятым Самарской области доступны новые меры поддержки
183
31 марта губернатор Дмитрий Азаров в прямом эфире ответит на вопросы жителей
29 марта 2022  09:25
31 марта губернатор Дмитрий Азаров в прямом эфире ответит на вопросы жителей
224
В Парке дружбы народов в Самаре пройдет фестиваль муниципалитетов.
28 марта 2022  21:32
Дмитрий Азаров наградил заслуженных работников культуры региона
441
Весь список