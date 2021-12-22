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Энергетические компании Самарского региона готовы к работе в предстоящие праздничные дни

22 декабря 2021 10:31
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Энергетические компании Самарского региона готовы к работе в предстоящие праздничные дни

Заседание Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей Самарской области провел первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов. В заседании приняли участие руководители сетевых организаций энергоснабжения, Поволжского управления Ростехнадзора, Главного управления МЧС России по Самарской области, представители муниципальных образований.

В соответствии с поручением Федерального штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в Самарской области прорабатываются принципы оценки готовности субъектов электроэнергетики, имеющих на своем балансе и обслуживающих электрооборудование номинальным напряжением ниже 110 кВ, к работе в отопительный сезон. Оцениваются выполнение организациями производственных и ремонтных программ, укомплектованность аварийным запасом оборудования и материалов, персоналом  ремонтных бригад, организация работы оперативно-диспетчерского центра, исполнение обязательств в рамках действующей тарифно-договорной модели. 

В настоящее время на федеральном уровне готовится нормативно-правовой акт, который будет содержать новые критерии для территориально-сетевых организаций. 

«Ожидаем, что критерии будут ужесточаться. Количество организаций, соответствующих новым требованиям, очевидно, значительно сократится. Это исключит многие проблемы с платежной дисциплиной, будет способствовать укреплению финансовой базы добросовестных организаций, в целом повысит надежность системы электроэнергетики», - отметил председатель Правительства Самарской области.

По информации департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области, на 2022 год в регионе требованиям постановления Правительства РФ «Об отнесении владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям» соответствуют 56 организаций. 

На совещании прозвучало, что в текущем году в Самарской области, по состоянию на 1 декабря, серьезно снизилась общая задолженность за потребленные энергоресурсы – на 417 млн. рублей. При этом есть предприятия в муниципальной зоне ответственности, долги которых перед энергетиками выросли. 

«Необходимо найти возможность помочь своим организациям предусмотреть дополнительные средства для погашения этой задолженности, - обратился к главам муниципалитетов Виктор Кудряшов. – Большинство муниципальных бюджетов на сегодняшний день формируется с профицитом. Некоторым муниципалитетам оказывается помощь из областного бюджета, в этом году мы дважды принимали решение о субсидиях. Это очень важно, в том числе для того, чтобы своевременно проводить ремонт  модернизацию объектов электросетевого хозяйства».

Участники Штаба оценили готовность субъектов электроэнергетики региона к бесперебойной работе в предстоящие выходные и праздничные дни. 

Руководители предприятий доложили о проведении тренировок и инструктажей с персоналом, формировании мобильных бригад, оснащенных спецодеждой и защитными средствами, а также необходимой техникой. Укомплектован аварийный запас оборудования и материалов, проведены проверки исправности систем противопожарной защиты, средств пожаротушения и состояния пожарных гидрантов на объектах, работоспособности каналов связи. Составлен и утвержден график дежурств административно-технического персонала и оперативно-выездных бригад на выходные и праздничные дни.

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