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Электрощит Самара и минпромторг Самарской области подписали дорожную карту проекта по созданию испытательной лаборатории по стандартам МЭК

12 января 2022 11:57
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Электрощит Самара и минпромторг Самарской области подписали дорожную карту проекта по созданию испытательной лаборатории по стандартам МЭК

Сегодня, 12 января 2022 года, министр промышленности и торговли Самарской области Андрей Шамин и генеральный директор управляющей организации Владимир Шатунин от лица Электрощит Самара подписали дорожную карту по реализации проекта создания испытательной лаборатории для сертификации электротехнического оборудования по стандартам Международной электротехнической комиссии (МЭК).

Несмотря на то, что российская электротехническая промышленность успешно развивается, на текущий момент в Российской Федерации отсутствует лаборатория, обеспечивающая аккредитацию всем принятым за рубежом нормативам МЭК. 

Это негативно отражается на объеме экспорта электротехнической продукции российского производства и может стать причиной потери доли на международном рынке.

Создание испытательной лаборатории на базе Электрощит Самара позволит решить эту проблему. Продукция, сертифицированная такой аккредитованной лабораторией, позволит выходить на зарубежные рынки, улучшит инвестиционные климат для создания новых производств. Поэтому инициатива предприятия по созданию лаборатории была поддержана лично Губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым, региональным министерством и Минпромторгом России, создана рабочая группа. Следующим шагом явилось подписание в 2021 году на XXIV Петербургском международном экономическом форуме трёхстороннего соглашения между министерством промышленности и торговли Российской Федерации, Правительством Самарской области и Электрощит Самара. В рамках соглашения и была разработана дорожная карта.

- Создание испытательной лаборатории на базе Электрощит Самара является важным пилотным проектом в Российской Федерации в сфере подтверждения соответствия низковольтной коммутационной аппаратуры, – отметил Андрей Шамин. - Сегодня мы укрепляем наше сотрудничество подписанием дорожной карты. В ее рамках мы будем работать над дальнейшим развитием данного проекта, реализация которого станет составной частью экосистемы с широким набором стендов для испытания электротехнического оборудования.

Расширение области аккредитации Испытательного центра Электрощит Самара запланировано на 2022 год. Предприятие уже ведет активную работу по сбору документации, адаптирует систему менеджмента лаборатории к новым законодательным требованиям, а также осваивает новое программное обеспечение по требованиям международного аккредитующего органа. 

- Мы признательны за всестороннюю поддержку и содействие в развитии проекта со стороны коллег. Двустороннее сотрудничество позволит более детально проработать актуальные задачи, стоящие перед нами в преддверии аккредитации лаборатории, - отметил Владимир Шатунин.

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