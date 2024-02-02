Экспорт российских пиломатериалов упал в 2023 году на 10% вопреки прогнозам

220

В текущем годовом периоде экспортный сбыт пиломатериалов из РФ рухнул почти на 10 процентов, достигнув планки в 20,7 миллионов кубов. Сведения об этом, ссылаясь на статистические данные «Рослесинфорга», распространяет интернет-издание «РБК».

Внимание обращается на то, что среди наиболее крупных держав, которые закупают данный товар, не оказалось государств Европы. Несмотря на санкционное давление, лесной промышленности удалось провести замену рынков, переориентировавшись на Азию. Количество проданных туда пиломатериалов возросло почти на 11 процентов.

Наиболее часто зарубежные покупатели обращаются за брусом, еловыми и сосновыми досками. Немногим реже их интересует пиловочник и фанкряж, которые применяются в собственном производстве.