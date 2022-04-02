Эксперт: в дальнейшем не стоит ждать повышения цен на электронику

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После сильного рывка цен на рынке электроники происходит очевидный откат и стабилизация, рассказала агентству "Прайм" digital-директор коммуникационного агентства Svoboda Agency Мария Сорвачева.

Так, по информации интернет-ритейлера "Ситилинк", в свете укрепления рубля ряд ноутбуков дешевеют на 20 процентов.

В дальнейшем не стоит ждать повышения цен и дефицита, поскольку рынок электроники частично уже перестроил логистику и продолжает двигаться в этом направлении, отметила эксперт, собщает РИА Новости.

"В любом случае отечественный рынок не останется без необходимой техники и электроники, а с учетом сотрудничества с дружественными странами в этом направлении, не стоит ожидать повышения цен и дефицита", — заключила Сорвачева.