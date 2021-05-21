Экосистема технопарка «Жигулевская долина» признана одной из лучших инновационных практик страны

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Ассоциация развития кластеров и технопарков России (АКиТ) отобрала три лучшие практики инновационной деятельности, в число которых вошла экосистема «Жигулевской долины».

В Самарской области формируются благоприятные условия для развития малого и среднего бизнеса в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инициированного Президентом страны Владимиром Путиным.

18 мая текущего года Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выступил с Посланием к жителям и депутатам, где озвучил трехлетние итоги реализации Стратегии опережающего развития Самарской области – Стратегии лидерства. Важным направлением стратегии лидерства является повышение инвестиционной привлекательности региона и как следствие улучшение качества жизни населения. «Особую роль в привлечении серьезных капиталов в регион играют созданные у нас инвестиционные площадки, которые предоставляют привлекательные условия для развития бизнеса и создания новых производств», - отмечал Глава региона.

В ТОП-3 лучших практик также включены московский технопарк «Калибр» и технопарк «ТехноСпарк» из подмосковного Троицка. Своим практическим опытом лидеры поделились на вебинаре, посвященном коммерциализации деятельности промышленных технопарков, который состоялся в онлайн-формате.

Задачи реализации инновационного потенциала местных разработчиков и увеличения числа проектов в сфере высоких технологий возложены на региональное министерство экономического развития и инвестиций и лично министра Дмитрия Богданова.

«Технопарк «Жигулевская долина» - динамично развивающаяся площадка для высокотехнологичных и инновационных проектов в сфере IT, автопрома, экологии, медицины, здорового образа жизни и многих других. Мы создали здесь максимально комфортные условия для развития, благодаря чему резиденты могут получить содействие на любом этапе реализации своей идеи. Сегодня в технопарке зарегистрировано 257 компаний, которые создали для жителей Тольятти свыше 2 тысяч рабочих мест. Уверенные позиции технопарка и высокие оценки федеральных коллег – результат системной работы областного правительства и команды «Жигулевской долины», - рассказал Дмитрий Богданов.

В мероприятии, посвященном деятельности промышленных технопарков, приняли участие более 30 представителей инновационной деятельности России.

«Жигулевская долина» продолжает подтверждать лидирующие позиции в области развития инноваций в регионах. Главное наше отличие от коммерческих технопарков, развивающихся в столице, – это экосистемный подход к инновациям. За счет государственного управления под эгидой министерства экономического развития Самарской области нам удается грамотно использовать возможности коммерческого и государственного сектора, тем самым помогая успешно развиваться инновационному бизнесу региона и следовать нашей основной цели – стать лидером экономического роста в России и войти в топ-10 регионов с лучшим инвестиционным климатом», - отметил директор ГАУ «ЦИК «СО» - управляющей компании технопарка «Жигулевская долина» Александр Сергиенко.