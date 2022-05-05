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Экономист порекомендовал россиянам не избавляться от валюты без необходимости

5 мая 2022 09:18
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Экономист порекомендовал россиянам не избавляться от валюты без необходимости

Экономист Игорь Николаев порекомендовал россиянам, у которых есть сбережения в долларах, не избавляться от валюты без необходимости. Его слова приводит «Московский комсомолец».

«Если есть срочная необходимость получить рубли, конечно, нужно продать валютные запасы. Если нет, то торопиться не нужно. Мы видим, что сейчас ограничения постепенно смягчаются, стало быть, ничто не помешает продать доллары позднее», — сказал специалист.

При этом он допустил, что тенденция резкого ослабления курса доллара может измениться, и обладатели иностранной валюты смогут продать их выгоднее.

Ранее экономист Егор Клопенко спрогнозировал в интервью агентству «Прайм» массовый отказ стран от ценных бумаг США и доллара в 2022 году. По его мнению, снижение влияния доллара даже на 10 процентов ускорит инфляцию в США, что запустит волну нового финансового кризиса.

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