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Экономист спрогнозировал курс рубля в ближайшие полгода

21 ноября 2021 13:49
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Экономист спрогнозировал курс рубля в ближайшие полгода

Несмотря на давление на американский доллар, валюта США в ближайшие полгода сохранит крепкие позиции по отношению к основным мировым валютам. Однако укрепление ждет и рубль. Такое мнение 21 ноября выразил старший экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Максим Петроневич.

По словам экономиста, рынок, вероятнее всего, учел эффект от сворачивания программы смягчения ФРС и изъятия долларовой ликвидности минфином США.

Ожидается, что Вашингтон начнет наращивать заимствования после снижения остатков американского казначейства на счетах в резервных банках ниже $100 млрд.

«Следующий раунд укрепления доллара можно ожидать по мере активизации дискуссии о начале повышения ставки ФРС во второй половине 2022 года», — сказал Петроневич в беседе с агентством «Прайм».

При этом, по его словам, повышение ставки ФРС зависит в основном от динамики инфляции.

Тем не менее российская валюта имеет шансы укрепиться. Так, в пользу рубля складывается баланс поступления валюты как от торговых, так и спекулятивных операций, считает эксперт.

Кроме того, традиционное снижение импорта обусловит дальнейший рост сальдо торгового баланса на фоне сохранения высоких цен на основные товары российского экспорта. Объемы экспорта нефти и газа, как ожидается, будут только возрастать, сообщают "Известия".

В то же время на фоне газового кризиса аутсайдером по отношению к позициям доллара и рубля окажется евро, добавил экономист.

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