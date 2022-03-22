Экономист сообщила о повышения некоторых типов пенсий с 1 апреля

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Замдекана экономического факультета Российского университета дружбы народов (РУДН) Елена Григорьева во вторник, 22 марта, сообщила об индексации с 1 апреля социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению на 8,6%.

Специалист уточнила, что эта мера затронет 4 млн россиян, пишут "Известия".

По ее словам, социальные пенсии получают, в частности, дети-инвалиды. При этом ряд граждан имеют право на две выплаты — среди них участники Великой Отечественной войны и инвалиды по военной травме.

«Эффективность системы пенсионного обеспечения — это приоритетная задача государства, закрепленная Конституцией РФ (часть 6, ст.75). Такая эффективность обеспечивается в том числе регулярной индексацией всех видов пенсионного обеспечения», — приводит слова экономиста агентство «Прайм».

Она также отметила, что индексация социальных пенсий проходит ежегодно 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год.

Ранее, 19 марта, об индексации социальных пенсий на 8,6% заявили в в Министерстве труда и социальной защиты РФ. Для этих целей из федерального бюджета будет направлено 33,7 млрд рублей до конца текущего года.