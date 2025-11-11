Экономист рассказал о снижении цены на сельдь на 9% за неделю

169

В российских магазинах за неделю на 8,7% подешевела сельдь. Об этом 11 ноября «Газете.Ru» рассказал создатель «Индекса Мишек», заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

«За неделю значение «Индекса Мишек» не изменилось и составило 1,9%, как и на прошлой неделе. За неделю снизились цены на сельдь «Матиас» (–8,7%)», — отметил Абрамов.

Несмотря на это, за эту же неделю наблюдался рост цен на бананы (+6,1%) и яйца «Окские» категории С1 (+1,9%).

Рассматривая соотношение цены в начале года и на сегодняшний день, можно отметить подобную тенденцию: некоторые продукты подорожали, некоторые подешевели.

«За год подорожали конфеты «Мишка косолапый» (+57,1%), сок апельсиновый J7 (+42,9%), подсолнечное масло «Олейна» (+33,8%), молоко «Домик в деревне» 3,2% жирности (+30,4%), плавленый сырный продукт «Фетакса» (+29,7%), бюджетные куриные тушки (+18,8%), белый хлеб (+10,0%), сельдь «Матиас» (+5,6%) и детский мармелад Fruit-tella (+1,1%)», — уточнил эксперт.

Среди продуктов, которые подешевели за год, можно назвать сливочное масло, бананы, яйца, морковь и черный чай, пишут "Известия".