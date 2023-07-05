Экономика страны уверенно восстанавливается, несмотря на санкции

153

О положительной динамике в экономике России рассказал Президент Владимир Путин в ходе встречи с Председателем Правительства Михаилом Мишустиным.

По словам Премьер-министра, на высоком уровне ведется работа по реализации нацпроектов. Согласно оценке, этот показатель составляет 98,95%.

Среди лидеров - нацпроекты «Экология», «Демография», «Здравоохранение», «Культура» и другие.



Как отметил Михаил Мишустин, все социальные обязательства со стороны государства и поставленные задачи будут выполнены.

Среди них и работа по снижению безработицы в стране. Ее уровень продолжает снижаться и составляет 3,1-3,2%.

По оценке экспертов, годовая инфляция в России не должна превысить 5%. На начало июля этот показатель был на уровне 3,4%.

По словам Владимира Путина, на сегодняшний день экономические показатели России лучше ожидаемых.

За 5 месяцев рост ВВП составил 0,6%.