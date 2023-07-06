Экономика Самарской области растет темпами, опережающими другие регионы

Я нашел ошибку
Главные новости:
На сегодняшний день смонтированы каркас и кровля будущего здания, выполняется устройство фасада.
В Приволжском районе возводится новый фельдшерско-акушерский пункт
Присоединяйтесь к проекту, сдавайте старую технику, детали и комплектующие.
Волонтеры самарского проекта «ТехноДар» ремонтируют и модернизируют компьютерную технику и передают ее в безвозмездное пользование соцорганизациям
В результате проделанной работы заключены государственные контракты на поставку различных групп лекарственных препаратов.
В МСЧ-63 успешно проведена работа по закупке лекарственных средств и изделий для оказания медпомощи лицам, содержащимся в учреждениях УИС СО
Выпускникам Сызранского медико-гуманитарного колледжа вручили дипломы. 
В учреждения Сызрани будут трудоустроены более 200 выпускников медколледжа
В том, что главное — вкладывать средства в социальную политику, уверены 30%, в национальную экономику — 29%.
В приоритете у государства, по мнению самарцев, должны быть образование и здравоохранение
в России на 60% выросло число ДТП с электросамокатами
В России на 60% выросло число ДТП с электросамокатами
В Самарской области стартовал прием заявок на конкурс грантов для молодых и социальных предпринимателей
В Самарской области стартовал прием заявок на конкурс грантов для молодых и социальных предпринимателей
Жара в Самарской области нарастает
Жара в Самарской области нарастает
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.34
0.79
EUR 98.41
0.67
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев и гостей города приглашают на День семьи в Самарский зоопарк
В Тольятти супружеская пара, потерявшая работу в УК из-за жалобы соседа, подожгла его машину
В Музее Алабина откроется выставка о Леонардо Да Винчи
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июль 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Экономика Самарской области растет темпами, опережающими другие регионы

6 июля 2023 11:48
142
Экономика Самарской области растет темпами, опережающими другие регионы

В Правительстве Самарской области подвели итоги экономического развития региона за первые пять месяцев текущего года. Как показывает мониторинг основных показателей работы различных отраслей промышленности, экономика региона растет темпами, опережающими среднероссийские.

В частности, зафиксирован существенный рост индекса промышленного производства. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, он увеличился на 8,3 процента. Это значение выше, чем в большинстве других регионов страны.

Рост индекса промпроизводства в регионе обусловлен увеличением объемов производства в добывающем и обрабатывающем секторах.
Впечатляющую динамику демонстрирует автомобилестроение (рост 146% к базе прошлого года) и, прежде всего, флагман отрасли АВТОВАЗ. За истекший период в Самарской области было произведено 100 027 автомобилей, что на 41 765 автомобилей больше, чем за январь-май 2022 года. В настоящее время предприятие работает в двухсменном режиме шесть дней в неделю.

Еще выше рост объемов в производстве машин и оборудования (189%), а также электрооборудования. В частности, на 76% увеличился выпуск электротрансформаторов. Почти в четыре раза возросло производство подшипников.

Позитивная динамика характеризует развитие химической отрасли. В регионе стали на 41% больше производить минеральных и химических удобрений, на 22,5% увеличился выпуск пластмассовых изделий. Рост более чем на 10% показало производство лекарственных средств.
Существенные темпы роста сохраняются в строительном секторе. Объем строительных работ за 5 месяцев текущего года составил 111,1% к январю – маю 2022 года в сопоставимых ценах, что также выше среднероссийского показателя.

Увеличивается потребительская активность населения – оборот розничной торговли, локомотива многих отраслей экономики, составил 103,5% в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Во многом этому способствует положительная динамика среднемесячной заработной платы. Темп ее роста в регионе в реальном выражении превышает среднероссийские значения (107,4% и 104,2% соответственно).

Улучшается также ситуация на рынке труда. Уровень общей безработицы в Самарской области ниже, чем в среднем по Российской Федерации и является минимальным в ПФО.

«Важно видеть в кризисе не только проблемы, но и новые возможности для развития. Это в полной мере отражает ситуацию в экономике Самарской области. Экономика региона сохраняла устойчивость в период пандемии, а динамика ее развития за первые пять месяцев текущего года говорит о том, что предприятия успешно адаптируются к текущим условиям. Западные санкции, безусловно, оказывают определенное влияние на экономику, но это влияние уменьшается.
Позитивные результаты первых месяцев текущего года подтверждают, что изначально Губернатором Самарской области Дмитрием Игоревичем Азаровым была обозначена единственно верная стратегия, направленная на всестороннюю поддержку предприятий, постоянный диалог с бизнесом, оперативное решение проблемных вопросов, активное взаимодействие с федеральным центром по выработке гибких и выверенных антикризисных мероприятий, созданий максимально комфортных условий для инвесторов», - отметил первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Дмитрий Азаров встретился с участниками Всероссийского военно-исторического лагеря «Страна Героев» под Самарой
06 июля 2023, 13:26
Дмитрий Азаров встретился с участниками Всероссийского военно-исторического лагеря «Страна Героев» под Самарой
Губернатор проверил обновление инфраструктуры молодежного центра «Лесная сказка» под Самарой. Общество
165
В Самарской области установлен запрет на посещение лесов
06 июля 2023, 11:05
В Самарской области установлен запрет на посещение лесов
Нашушителей ждут высокие штрафы. Экология
166
С 09:00 07 июля до 05:00 10 июля будет закрыто движение по улице Вольской на участке от проспекта Кирова до Вольской.
06 июля 2023, 10:26
С 09:00 7 июля до 05:00 10 июля будет закрыто движение по улице Вольской
Имеется в виду участок от проспекта Кирова до Вольской. Благоустройство
236
В центре внимания
Дмитрий Азаров встретился с участниками Всероссийского военно-исторического лагеря «Страна Героев» под Самарой
6 июля 2023  13:26
Дмитрий Азаров встретился с участниками Всероссийского военно-исторического лагеря «Страна Героев» под Самарой
211
Экономика Самарской области растет темпами, опережающими другие регионы
6 июля 2023  11:48
Экономика Самарской области растет темпами, опережающими другие регионы
133
В Самарской области установлен запрет на посещение лесов
6 июля 2023  11:05
В Самарской области установлен запрет на посещение лесов
173
С 09:00 07 июля до 05:00 10 июля будет закрыто движение по улице Вольской на участке от проспекта Кирова до Вольской.
6 июля 2023  10:26
С 09:00 7 июля до 05:00 10 июля будет закрыто движение по улице Вольской
254
В Самаре в июле участок улицы Фрунзе будет перекрыт с восьми вечера до шести утра
5 июля 2023  13:05
В Самаре в июле участок улицы Фрунзе будет перекрыт с восьми вечера до шести утра
364
Весь список