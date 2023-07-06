Экономика Самарской области растет темпами, опережающими другие регионы

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В Правительстве Самарской области подвели итоги экономического развития региона за первые пять месяцев текущего года. Как показывает мониторинг основных показателей работы различных отраслей промышленности, экономика региона растет темпами, опережающими среднероссийские.



В частности, зафиксирован существенный рост индекса промышленного производства. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, он увеличился на 8,3 процента. Это значение выше, чем в большинстве других регионов страны.



Рост индекса промпроизводства в регионе обусловлен увеличением объемов производства в добывающем и обрабатывающем секторах.

Впечатляющую динамику демонстрирует автомобилестроение (рост 146% к базе прошлого года) и, прежде всего, флагман отрасли АВТОВАЗ. За истекший период в Самарской области было произведено 100 027 автомобилей, что на 41 765 автомобилей больше, чем за январь-май 2022 года. В настоящее время предприятие работает в двухсменном режиме шесть дней в неделю.



Еще выше рост объемов в производстве машин и оборудования (189%), а также электрооборудования. В частности, на 76% увеличился выпуск электротрансформаторов. Почти в четыре раза возросло производство подшипников.



Позитивная динамика характеризует развитие химической отрасли. В регионе стали на 41% больше производить минеральных и химических удобрений, на 22,5% увеличился выпуск пластмассовых изделий. Рост более чем на 10% показало производство лекарственных средств.

Существенные темпы роста сохраняются в строительном секторе. Объем строительных работ за 5 месяцев текущего года составил 111,1% к январю – маю 2022 года в сопоставимых ценах, что также выше среднероссийского показателя.



Увеличивается потребительская активность населения – оборот розничной торговли, локомотива многих отраслей экономики, составил 103,5% в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Во многом этому способствует положительная динамика среднемесячной заработной платы. Темп ее роста в регионе в реальном выражении превышает среднероссийские значения (107,4% и 104,2% соответственно).



Улучшается также ситуация на рынке труда. Уровень общей безработицы в Самарской области ниже, чем в среднем по Российской Федерации и является минимальным в ПФО.



«Важно видеть в кризисе не только проблемы, но и новые возможности для развития. Это в полной мере отражает ситуацию в экономике Самарской области. Экономика региона сохраняла устойчивость в период пандемии, а динамика ее развития за первые пять месяцев текущего года говорит о том, что предприятия успешно адаптируются к текущим условиям. Западные санкции, безусловно, оказывают определенное влияние на экономику, но это влияние уменьшается.

Позитивные результаты первых месяцев текущего года подтверждают, что изначально Губернатором Самарской области Дмитрием Игоревичем Азаровым была обозначена единственно верная стратегия, направленная на всестороннюю поддержку предприятий, постоянный диалог с бизнесом, оперативное решение проблемных вопросов, активное взаимодействие с федеральным центром по выработке гибких и выверенных антикризисных мероприятий, созданий максимально комфортных условий для инвесторов», - отметил первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов.