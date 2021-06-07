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«ЕЭС-Гарант» оценил эффективность проекта в Октябрьске

7 июня 2021 10:35
158
ЕЭС-Гарант оценил эффективность проекта в Октябрьске

Самарский филиал ООО «ЕЭС-Гарант» оценил эффективность реализации энергосервисного договора на модернизацию уличного освещения в Октябрьске. За первые 4 месяца действия контракта экономия бюджетных средств на оплату электроэнергии составила 70% или 2,7 млн рублей. Оплата услуг компании производится из образовавшейся экономии.

Напомним, что в декабре 2020 года компания установила 1652 современных энергосберегающих светильника в городском округе Октябрьск.  Это позволило повысить надежность и качество уличного освещения для его жителей.Также Бблагодаря проведенным работам потребление электроэнергии по итогам прошедших  месяцев сократилось на 306,9 тыс. кВт/ч. В целом это позволит муниципалитету экономить ежегодно более 9 млн рублей. 

В 2019-2020 годах Самарский филиал ООО «ЕЭС-Гарант» реализовал 4 проекта по модернизации уличного освещения. Помимо г.о. Октябрьск энергосервисные договоры были заключены с Жигулевском и селами Екатериновка и Богатое. Общий размер экономии от контрактов с «ЕЭС Гарант» в Самарской области на сегодняшний день оценивается в 150 млн рублей.

Теги: «ЕЭС-Гарант» освещение

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