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Дворникам Самарской области предлагают зарплату в 20 тысяч рублей

9 ноября 2021 10:57
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Дворникам Самарской области предлагают зарплату в 20 тысяч рублей

Эксперты hh.ru, сайта для поиска работы и сотрудников, проанализировали вакансии дворников в Самарской области. С начала осени количество предложений для дворников выросло в 1,6 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Средняя предлагаемая зарплата дворника в Самарской области составляет 20 тысяч рублей. В 82% случаев опыт работы в вакансиях не требуется. Большинство вакансий (85%) предусматривают полную занятость. Из требований   работодатели чаще всего предъявляют ответственность, исполнительность, аккуратность и пунктуальность.

Средняя ожидаемая заработная плата соискателей на вакансию дворника составляет 25 тысяч рублей. Треть соискателей имеют опыт работы более 6 лет, у 42% - нет опыта работы. В качестве ключевых навыков указывают владение ПК, умение работать в команде и грамотную речь.

Самым высокооплачиваем предложением, связанным с работой дворника, с начала осени стала вакансия дворника-завхоза, опубликованная Самарской компанией по розничной продаже автозапчастей. В обязанности подходящего кандидата, помимо уборки прилегающей территории, входит также учет хозяйственного инвентаря и наблюдение за его сохранностью, а также проведение ремонтных работ (электрика, сантехника) и обеспечение порядка помещений организации. Указанная заработная плата составляет до 40 тысяч рублей. 

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