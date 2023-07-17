Доля контрафактной техники иностранных производителей на российских маркетплейсах за год увеличилась вдвое.

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Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные юридического агентства IQ Technology. В исследовании были использованы данные около 15 000 карточек товаров в соответствующих категориях на Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркете», «Сбермегамаркете» и AliExpress.

По информации компании, доля подделок среди смартфонов и ноутбуков составляет 31% (в июле 2022 г. – 12% и 22% соответственно). Самая высокая доля контрафакта зафиксирована в сегменте смарт-часов и наушников – 63% и 69% соответственно (против 35% и 27% в прошлом году). Помимо этого, до 34% выросла доля контрафактной продукции в сегменте малой бытовой техники.