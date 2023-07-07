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Доходы России от нефти и газа рухнули почти в два раза

7 июля 2023 13:59
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Доходы России от нефти и газа рухнули почти в два раза

По итогам первого полугодия нефтегазовые доходы федерального бюджета сократились почти в два раза (минус 47 процентов в годовом выражении), до 3,38 триллиона рублей. Предварительную оценку исполнения бюджета дало Министерство финансов России, данные опубликованы на сайте ведомства.

Ненефтегазовые доходы, наоборот, выросли на 17,8 процента, достигнув 8,9 триллиона рублей. В целом поступления в бюджет оказались ниже показателей прошлого года на 12 процентов, составив 12,38 триллиона рублей.

В то же время расходы выросли за полгода до 14,97 триллиона рублей. Таким образом, дефицит бюджета составляет 2,59 триллиона рублей, за июнь он сократился на 819 миллиардов рублей.

Минфин объясняет падение нефтегазовых доходов высокой базой прошлого года, а также снижением стоимости российской нефти сорта Urals. Дополнительное давление оказало падение цен и сокращение объемов экспорта природного газа, пишет Лента.

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