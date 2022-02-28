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Дмитрий Азаров провёл заседание штаба по повышению устойчивости региональной экономики

28 февраля 2022 15:12
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Дмитрий Азаров об усилении ценового контроля в регионе.

В понедельник, 28 февраля, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провёл заседание штаба по повышению устойчивости региональной экономики. Участие в нём приняли руководители министерств и ведомств, главы городов, банковского сектора, представители профсоюзных и бизнес-объединений губернии.

«Все вы знаете об особых условиях, в которых мы работаем, работает экономика. Страна уже столкнулась с несправедливыми санкциями. Усилия России по завершению войны, которая на самом деле длится уже 8 лет, трактуются западными странами совершенно определённым образом. И в этих условиях от нас многое зависит по поддержанию стабильной работы экономики региона», – заявил Дмитрий Азаров, обращаясь к участникам совещания.

Губернатор отметил, что в последние годы были приложены существенные усилия для того, чтобы экономика региона работала устойчиво и развивалась динамично. Большое внимание было уделено поддержке системообразующих предприятий, в перечень которых входит 249 организаций, развитию предпринимательства, повышению инвестиционного климата.

Только в прошлом году в Самарской области было открыто 25 новых производств. А всего, начиная с 2018 года, в регионе запущено 75 крупных инвестиционных проектов, 66 из которых – в производственной сфере.

Эффективность экономической политики подтверждается ведущими международными рейтинговыми агентствами и высокими результатами региона в Национальном рейтинге состояния инвестклимата АСИ, где Самарская область поднялась с 65 до 8 места.

«Всё это дало свои результаты. В прошлом году фактически мы восстановили допандемийный уровень развития экономики, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Мы добились того, что уровень безработицы в нашем регионе находится на рекордно низких показателях за весь постсоветский период. Всё это благодаря нашей с вами работе по созданию условий для открытия новых производств, предприятий в различных сферах».

В современных реалиях, когда экономика страны, в том числе Самарской области, столкнулась с новыми вызовами, необходимо ещё раз оценить ситуацию и выработать ряд решений. «Нам необходимо обсудить возможную коррекцию наших стратегических планов. Мы с вами делали это, когда наша экономика столкнулась с вызовами, связанными с ограничениями из-за пандемии коронавирусной инфекции. И сейчас мы должны посмотреть, как скорректировать нашу работу для того, чтобы предвидеть потенциальные угрозы и демпфировать их», – отметил Глава региона.

Отдельный вопрос – ценовая ситуация на продовольственном рынке. Напомним, этот вопрос регулярно обсуждается на совещаниях при Губернаторе, предыдущее прошло 15 февраля. «Время требует от нас дополнительного внимания к этим вопросам, ещё более жесткой позиции по контролю за продовольственными ценами, чтобы не допустить спекуляций, а такие попытки уже есть, – акцентировал Дмитрий Азаров. – Никаких предпосылок для значительных колебаний цен на продовольствие в этот период просто не существует». Губернатор отметил, что есть сезонные колебания стоимости товаров, но на предыдущем совещании был принят ряд решений, которые сейчас реализуются.

Не менее важный вопрос – поддержка социально незащищённых слоёв населения. Напомним, на прошлой неделе Губернатор поручил областному Правительству провести индексацию 13 мер региональной поддержки на уровень инфляции – на 8,4%. «Уверен, в ходе обсуждения вопросов по устойчивому развитию экономики мы выйдем на дополнительные решения по поддержке населения Самарской области», – отметил Дмитрий Азаров.

Губернатор добавил, что заседания штаба по повышению устойчивости экономики Самарской области будут проходить чаще, чем обычно. Это необходимо для оценки текущей ситуации и принятия оперативных мер, чтобы сохранить стабильность и темпы развития всех отраслей, влияющих на качество жизни жителей губернии.

 

Фото:   правительство СО

 

Теги: Акценты В центре внимания

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