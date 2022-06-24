Дмитрий Чернышенко и Игорь Комаров обсудили направления социально-экономического и технологического развития Республики Удмуртия  

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Заместитель председателя Правительства России, куратор Приволжского федерального округа Дмитрий Чернышенко и полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров провели совещание по социально- экономическому развитию Удмуртии. В нем принял участие глава Республики Александр Бречалов.

На совещании обсудили реализацию 6 прорывных проектов региона, отобранных в рамках института кураторства федеральных округов, утвержденного председателем Правительства Михаилом Мишустиным. Как отметил Дмитрий Чернышенко, их реализация предполагает создание к 2024 году почти 4 тысяч новых рабочих мест и привлечение 11 млрд рублей частных инвестиций.

«Республика находится в уверенных средних позициях среди регионов ПФО. Это результат слаженной работы федерального правительства и руководства субъекта. Самое главное, что те стратегии, которые в рамках института кураторства по поручения Премьера были запущены, они реализуются на высоком уровне. На данный момент в рейтинге федеральных округов уровень исполнения проектов Удмуртии составляет 75%. Сегодня мы посмотрели как они реализуются и обсудили их корректировку, исходя из текущей ситуации и обратной связи от граждан. Акцент будет сделан на технологическое развитие, о котором говорил Президент на пленарной сессии ПМЭФ. Считаем, драйвером экономики вполне может стать создаваемый инновационный научно – технологический центр», – сказал Дмитрий Чернышенко.

Игорь Комаров, обращаясь к участникам совещания, отметил, что на первый план выходят задачи государственного значения, от решения которых зависит развитие каждого региона и всей территории страны – это вопросы импортозамещения в различных отраслях экономики, в первую очередь, на основе перспективных научно-прикладных и цифровых решений, обеспечивающих технологический суверенитет страны, который обозначен главой государства Владимиром Путиным как важнейшая задача.

Так же Игорь Комаров обратил внимание на реализацию проектов, одобренных в рамках института кураторства федеральных округов.

«Сейчас необходимо правильно сориентироваться, определить приоритеты работы в новых условиях. Это потребует актуализации планов и мероприятий, которые заложены в основу прорывных проектов развития. При проработке и реализации проектов необходимо в постоянном режиме сверяться с мнением людей, чутко реагировать на социальный запрос на изменение ситуации. Вопрос реализации проектов кураторства должен находиться на особом контроле», - сказал полномочный представитель. «Эффективная реализация прорывных проектов будет способствовать решению задачи обеспечения социально-экономической стабильности, которую поставил Президент России», – подчеркнул он.

Александр Бречалов отметил, что регион старается не снижать темпы реализации проектов и загружает экономику региона, поддерживает бизнес и создает новые рабочие места.

«Для наших заводов, и не только военных, сейчас время возможностей. Запускается много проектов. Например, Ижевский радиозавод сейчас большей частью занят сборкой - это и импортозамещение, и экспорт, но элементная и компонентная база - это тоже огромная ниша. При поддержке Президента России и Правительства России нам, конечно, активнее включаться в борьбу за эти ниши и новые производственные площади. Ситуация сейчас стабильная и контролируемая с точки зрения занятости. Для нас это ключевой показатель. Мы смотрим прогноз на конец года и 2023 год, поэтому активно ищем новые возможности для наших жителей. Это и обучение переобучение, и социальный контракт, и точечная работа с нашими предприятиями», – рассказал Александр Бречалов.

Также на совещании обсудили реализацию ключевых проектов, которые реализуются в регионе в рамках института кураторства. Например, в настоящий момент идет работа по созданию особой экономической зоны в Завьяловском районе. Это очень удобное расположение в плане логистики, близости к Ижевску, аэропорту. Для резидентов особых экономических зон действуют льготы по налогу на прибыль, имущество, землю, пониженные страховые взносы, льготы по уплате таможенных платежей.

Вице-премьер и полпред также посетили Ижевский радиозавод и Концерн «Калашников». Дмитрий Чернышенко напомнил, что глава государства поставил задачу обеспечить технологический суверенитет страны. В том числе в области телекоммуникационного оборудования и оборудования средств связи.

«Ижевский радиозавод – это одно из старейших предприятий региона, эффективно работающее и финансово устойчивое. Это, безусловно, центр компетенций. Завод производит сейчас конкурентную продукцию, которая позволяет решать задачу, поставленную Президентом страны по обеспечению технологического суверенитета. Есть конкретные разработки, востребованные сейчас в отрасли. В частности, это ретрансляторы для сотовых операторов. Их производство необходимо адаптировать под существующие экономические реалии, масштабировать его, развивать компетенции, чтобы удовлетворять возросшие потребности рынка. Мы со своей стороны в рамках института кураторства поможем обеспечить спрос на создаваемое оборудование систем связи. Соответствующие поручения даны Минцифры. Что касается Концерна «Калашников», то система контроля производства, разработанная предприятием, должна быть тиражирована. Напомню, председатель Правительства Михаил Мишустин по итогам ЦИПР поручил подготовить предложения по замещению иностранного промышленного ПО на отечественные аналоги», – сказал Дмитрий Чернышенко.

«Сегодня важно обратить внимание, что освобождаются очень многие ниши. И с точки зрения заказов и иностранных коллег, которые уходят с рынка, и достаточно серьезные возможности открываются. Например, мы обсуждали активизацию планов Ижевского радио завода, у которого есть очень серьезные компетенции, перспективы и конкурентные продукты для того, чтобы не только обеспечивать стабильность производства – это ключевая задача, но и в перспективе развивать свои компетенции, объемы заказов и ниши завоевывать не только в профильной деятельности, где они сейчас работают, но и по предприятиям, которые занимаются комплектацией», – добавил Игорь Комаров.

Кроме того, по итогам визита вице-премьер дал поручение Минцифры России и ОАО «РЖД» проработать вопрос подключения Концерна «Калашников» к работе центра компетенций по организации ERP-систем на базе решения 1С, сообщает пресс-служба ПФО.

Фото: пресс-служба ПФО