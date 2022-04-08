Дмитрий Богданов: Важно поддержать компании, которые продолжат начатые инвестпроекты в текущих условиях

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Несмотря на то, что давление на российскую экономику все нарастает и носит глобальный характер, она сохраняет устойчивость, благодаря мерам, которые разрабатывают Правительство РФ и Центробанк РФ. О поддержке экономики и граждан в условиях санкций рассказала в своем отчете в Госдуме Премьер-министр Михаил Мишустин.

По словам Мишустина, Россия поддержит иностранных инвесторов и полностью открыта для работы со всеми дружественными странами.

Самарская область полностью поддерживает федеральный тренд. В регионе около 1500 компаний с иностранным капиталом. По словам министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова, на данный момент из тех крупных предприятий, с кем проведены соответствующие консультации по текущей ситуации, ни одно не заявило о прекращении деятельности.

«Некоторые предприятия, которые временно приостановили работу из-за проблем с нарушением цепочек поставок, продолжают выполнять обязательства перед сотрудниками в полном объеме. Коллективы работающих в Самарской области иностранных предприятий сохранены, - отмечает Дмитрий Богданов. - Правительство Самарской области находится в постоянном контакте с иностранными партнерами, в сложившихся условиях диалог власти и бизнеса приобретает особое значение. Важно поддержать региональными и федеральными льготами компании, которые продолжат реализацию начатых инвестпроектов в текущих условиях или инициируют новые».

По мнению экспертов, поддержка иностранных инвесторов — это мера сохранения доверия к России. Это показывает ее как страну, которая уважительно и щепетильно относится к защите инвесторов. Поэтому готовность оказывать поддержку иностранным партнерам, защищать их собственность, защищать их проекты — это очень хороший сигнал для дружественных стран. Таковыми являются, к примеру, страны Евразийского союза. Сейчас продолжается работа по усилению экономического взаимодействия с ними.

Фото: правительство СО