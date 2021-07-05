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Дмитрий Богданов представил законопроект о снижении ставок УСН на комитете по бюджету Губдумы

5 июля 2021 12:25
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Дмитрий Богданов представил законопроект о снижении ставок УСН на комитете по бюджету Губдумы

В пятницу, 2 июля, инициатива Правительства Самарской области по предоставлению льгот ряду категорий предпринимателей, применяющих упрощенный режим налогообложения, была рассмотрена на заседании комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политики Самарской Губернской думы. Ранее законопроект одобрили члены областного правительства и обсудили на встрече с представителями региональных деловых общественных организаций. 

Суть инициативы заключается в предоставлении налоговых льгот ряду категорий предпринимателей в 2021 и 2022 годах, уплачиваемых по упрощенной системе налогообложения. Так, по УСН «доходы» снижение составит с 6% до 2%, по УСН «доходы минус расходы» ставка снизится с 15% до 5%. 

На заседании комитета законопроект представил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. «Это уникальная инициатива, которая поможет поддержать малый бизнес в самых уязвимых секторах экономики. Сегодня в предпринимательстве региона занято более 530 тысяч человек. Законопроект, разработанный в соответствии с Посланием Губернатора Дмитрия Азарова, учитывает предоставление льгот предприятиям из пострадавших отраслей, а также вновь созданным малым предприятиям в населенных пунктах с числом жителей не более 5 тысяч человек, а также снижение ставок для социального бизнеса. К пострадавшим сегодня относятся сферы культуры и туризма, общественного питания, физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт, СМИ, гостиничный бизнес и другие отрасли, перечень которых утвержден на федеральном уровне. Ознакомиться с ним можно на сайте mybiz63.ru», - пояснил министр.  

Инициативой также предусмотрено, что налоговые преференции могут быть предоставлены с 1 января 2021 года. Члены комитета поддержали законопроект, рекомендовав его к принятию сразу в двух чтениях.


 

Теги: бюджет ставки УСН

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