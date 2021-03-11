Дмитрий Богданов посетил во время рабочего визита «Тольяттикаучук» 

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11 марта предприятие «Тольяттикаучук» в рамках рабочего визита в Тольятти посетил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Тольятти является одной из ключевых площадок региона по привлечению частных инвестиций. В городе действует режим Территории опережающего социально-экономического развития, активно развивается Особая экономическая зона «Тольятти», технопарк «Жигулевская долина».

«Тольяттикаучук» выбран для посещения не случайно. На его территории успешно работает индустриальный парк. Предприятие входит в 10-ку крупнейших экспортеров Самарской области, является одной из крупнейших городских и российских компаний нефтехимического комплекса. По итогам 2020 года «Тольяттикаучук» стал победителем Всероссийского конкурса «100 лучших предприятий и организаций России».

Дмитрий Богданов, министр экономического развития и инвестиций Самарской области:

- Правительство Самарской области очень внимательно относится к крупным лидирующим предприятиям на территории региона, которые ответственно ведут бизнес и имеют планы развития. «Тольяттикаучук» именно такое предприятие. Сегодня мы обсудили новые пять проектов компании, проактивную инвестиционную программу на этот год. Программа связана и с развитием, и с безопасностью, и с надёжностью, и с экологией. Договорились о дальнейших планах по поддержке на уровне правительства Самарской области и федеральных институтов поддержки, которые могут существенно помочь компании более эффективно развиваться.

Юрий Морозов, генеральный директор предприятия «Тольяттикаучук»:

"Ситуация 2020 года со сложной макроэкономической обстановкой в мире и влиянием пандемии на снижение цен товарной продукции потребовала оптимизации затрат. Несмотря на это, по итогам прошлого года мы достигли максимальной с 2008 года выработки: каучуков - 208 тыс. тонн, топливных добавок к бензину – 163 тыс. тонн.

В этом году на поддержание основных фондов и развитие производства планируем направить 3 млрд рублей. Среди инвестиционных проектов - увеличение производства изобутан-изобутиленовой фракции, строительство автомобильного терминала слива газопродуктов, установка системы илоуплотнителей. Основная цель запланированных мероприятий – повысить эффективность производственных процессов, создать новые рабочие места.

Помимо этого, утверждена программа стратегического развития предприятия, включающая пять крупных проектов, направленных на импортозамещение, обеспечение собственного шинного бизнеса, расширение марочного ассортимента.

И, конечно, одной из главных наших задач является достижение целей устойчивого развития, в числе которых безопасное производство, ответственное потребление и охрана окружающей среды. В мероприятия с экологическим эффектом мы планируем в этом году вложить 335 млн рублей", передает пресс-служба администрации Тольятти.

Фото: пресс-служба администрации Тольятти