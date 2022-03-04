Дмитрий Азаров встретился с представителями торговых предприятий региона

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В пятницу, 4 марта, губернатор Дмитрий Азаров встретился с представителями крупных торговых сетей и предприятий региона. Темой для обсуждения стали вопросы обеспечения устойчивого функционирования предприятий потребительского рынка на территории Самарской области.

В ходе совещания обсудили тенденции покупательского спроса, вопросы мониторинга товаров и ценообразования на продовольственные товары и товары первой необходимости.

Вопросы продовольственной безопасности на особом контроле у главы региона. Вчера в прямом телевизионном эфире губернатор отметил, что проблем с поставками продовольствия не возникает, складские запасы сформированы значительные. Кроме того, со всеми торговыми сетями было подписано соглашение о регулировании предельной наценки на продовольственные товары. Аналогичное соглашение было подписано с федеральными торговыми сетями на уровне Правительства Российской Федерации. Это позволит избежать спекулятивного роста цен. Также готовятся дополнительные меры поддержки на региональном и федеральном уровне.

Напомним, за последнюю неделю прошло уже несколько заседаний штаба по устойчивости экономики. Первое заседание по этой теме состоялось в субботу, 26 февраля, и впоследствии стало носить регулярный характер. Мониторинг текущей ситуации на рынке ведётся в ежедневном режиме.