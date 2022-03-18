Дмитрий Азаров: "В Самарской области появилась возможность второго рождения Обшаровской птицефабрики"

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В 2022 году, невзирая на экономические вызовы, появилась возможность второго рождения Обшаровской птицефабрики, которая некогда была крупнейшим предприятием в Приволжском районе губернии. Инвестор найден и начал восстановление предприятия. Об этом в прямом эфире в рамках проекта ОБЪЯСНЯЕМ.РФ рассказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Судьба легендарного предприятия, известного жителям региона по бренду "Цыпочка из Обшаровки", интересует многих, особенно местных жителей. Предприятие находилось в селе Обшаровка, на нем работали около 1000 человек.

Фабрика закрылась в 2014 году из-за кредиторской задолженности в размере 900 млн рублей. В 2018-м предприятие выкупил местный холдинг.

Дмитрий Азаров отметил, что в свое время ещё работающее предприятие можно было спасти, если бы своевременно ему оказали меры поддержки, в том числе региональные. Спустя годы у фабрики появились инвесторы, а значит, новые возможности для возобновления производства. Губернатор отметил:

- В настоящее время есть возможность сдержанного оптимизма, как сейчас часто говорят экономисты, на второе рождение Обшаровской птицефабрики. Инвесторы восстанавливают цеха. Два цеха уже готовы. На производстве приводят в порядок энергохозяйство. Небольшое количество птицы там уже есть.

Дмитрий Азаров выразил надежду, что собственники фабрики сформируют дельный бизнес-план. Глава региона неоднократно предлагал это сделать.

- Мы готовы плечо подставить и подстраховать реализацию этого бизнес-плана. Мы можем помочь получать льготные кредиты, которые в нынешней ситуации предусмотрены для производителей АПК. Очень надеюсь, что совместными усилиями мы реализуем этот бизнес-проект, - добавил губернатор.

Дмитрий Азаров ещё раз обратился к собственникам предприятий и руководителям производств региона и порекомендовал им без паники, чётко, осмысленно проанализировать ситуацию, вызовы и риски, сформировать предложения и найти новые решения проблем. А меры поддержки как на федеральном, так и на региональном уровне предусмотрены.