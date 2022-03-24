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Дмитрий Азаров: в регионе принят целый ряд решений по дополнительным мерам поддержки граждан и бизнеса 

24 марта 2022 16:28
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Глава региона рассказал об экономической ситуации, которая сложилась на данный момент в Самарской области, и о последних решениях, принятых властями.

Губернатор Дмитрий Азаров выступил в эфире федерального телеканала. Глава региона рассказал об экономической ситуации, которая сложилась на данный момент в Самарской области, и о последних решениях, принятых властями. Также он пояснил, насколько экономика региона оказалась готова к вводимым против России санкциям и где придется принимать дополнительные меры поддержки бизнеса, стимулировать импортозамещение.     

«Экономически развитые регионы наиболее подвержены влиянию этих несправедливых санкций, которые приняты в отношении нашей страны и конкретных предприятий, а значит, трудовых коллективов, рядовых людей. Чтобы справляться с задачей в этой ситуации, нужна работа в штабном режиме 24 на 7. Штаб по устойчивости экономики в Самарской области создан. Я его возглавляю. Вместе с конкретными предприятиями, в первую очередь с крупнейшими, с которыми я лично с каждым встретился, целыми отраслями, мы проводим диагностику влияния несправедливых санкций на конкретную отрасль, конкретное предприятие, - рассказал Дмитрий Азаров. - В первую очередь мы определяем, что необходимо сделать с точки зрения импортозамещения. Какие можем получить комплектующие узлы и агрегаты отечественного производства, какие требуют поставок из дружественных стран. Конечно же, определяем те наименования продукции, которые наши предприятия могут предложить, замещая импорт, на рынки РФ, на другие предприятия региона и всей страны».  

Губернатор особо подчеркнул, что отдельно мониторится ситуация по социальному благополучию граждан.  

«Целый ряд решений уже принят по дополнительным мерам поддержки социально незащищенных категорий людей. Здесь, в том числе, осуществляются прямые выплаты из регионального бюджета. Отдельно мониторим ситуацию на рынке труда. Хочу вам сказать, что на начало года Самарская область добилась наилучших результатов по занятости населения.    Так, регистрируемый уровень безработицы в регионе составляет 0,69. Это рекордные показатели за весь период новейшей истории России», -акцентировал Дмитрий Азаров.  

На рынке труда Самарской области - почти 42 тысячи вакансий. При этом безработных зарегистрировано 11 544 человека. Но, по словам Дмитрия Азарова, ряд сотрудников находятся в режиме неполной занятости: «В период логистических сложностей, санкций в части трудовых коллективов есть неполная занятость. На сегодняшний момент в регионе 16 978 человек находятся в режиме неполной занятости. Это неполный рабочий день, например, 4-дневка. По ним также мониторим ситуацию». 

Дмитрий Азаров добавил, что не в полной мере сегодня заняты часть сотрудников АВТОВАЗа и тех предприятий, которые занимаются изготовлением автокомлектующих. В текущих условиях принимается целый ряд решений для дальнейшей ритмичной работы производств. 

Глава региона также отметил, что сегодня перезапущена работа регионального экспортного центра: «Он сегодня полностью сконцентрировался на помощи предприятиям в выработке логистических цепочек поставки комплектующих как из других регионов РФ, так и, естественно, из-за рубежа, в том числе из стран Азии, Южной Америки. Предполагаем, что уже в апреле полностью заработает наш центр импортозамещения». 

По словам Дмитрия Азарова, сегодня новые условия для инвесторов формирует и Агентство по привлечению инвестиций Самарской области. Губернатор подчеркнул, что целый ряд специальных решений, в том числе налоговых режимов, сегодня принимается Правительством региона.

 

Фото:   правительство СО

 

Теги: Дмитрий Азаров

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