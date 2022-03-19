Дмитрий Азаров: «Уверен, все поставленные Родиной задачи коллектив РКЦ «Прогресс» выполнит»

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В субботу, 19 марта, Губернатор Дмитрий Азаров вместе с гендиректором госкорпорации «Роскосмос» Дмитрием Рогозиным, который прибыл в Самару с рабочим визитом, осмотрели производственные площадки в РКЦ «Прогресс», где ведутся работы по производству ракеты-носителя «Союз-5», и обсудили планы работы самарского предприятия - флагмана отечественной космической отрасли.

Несмотря на то, что РКЦ «Прогресс» оказался в списке предприятий, в отношении которых недружественные России страны объявили санкции, направленные на то, чтобы подорвать общеэкономический уровень развития нашего государства, глава «Роскомоса» заявил: космическая отрасль была готова к таким ограничениям и уже 8 лет успешно справляется с импортозамещением.

«Евросоюз и США приняли целый пакет санкций, и эти санкции направлены не только против военных заводов «Роскосмоса», но и против РКЦ «Прогресс». Чем нам это грозит? Ничем. Мы не зависим ни от кого. И я надеюсь, что все остальные отрасли Российской Федерации будут брать пример с ракетно-космической отрасли», - подчеркнул Дмитрий Рогозин.

В настоящее время РКЦ «Прогресс» сосредоточен на проектировании и изготовлении двухступенчатой ракеты-носителя «Союз-5». Активно обсуждается разработка перспективной ракеты-носителя среднего класса «Союз-6».

«Союз-5» - это ракета-носитель полностью отечественного производства: металл, технологии, система управления, станки, приборы – все производится на территории России. Поэтому ничто не мешает стабильной работе одного из ведущих предприятий космической отрасли РКЦ «Прогресс». Планы его не меняются, заверил Губернатор Дмитрий Азаров.

«Все, что задумано в качестве производственной программы на текущий год и последующие годы, реализуется в соответствии с ранее утвержденными планами, - отметил Губернатор. - Устойчивая работа ведущего предприятия «Роскосмоса» позволяет чувствовать себя уверенно огромному количеству трудовых коллективов, которые являются участниками этой кооперационной цепочки».

Дмитрий Азаров поблагодарил «Роскосмос» за внимание к РКЦ «Прогресс», предприятие получает все необходимые меры поддержки.

«Все намеченные планы, поставленные Родиной задачи наш коллектив выполнит», - выразил уверенность Глава региона.

Слова Губернатора подтвердил генеральный директор «РКЦ «Прогресс» Дмитрий Баранов.

«Настроение в трудовом коллективе рабочее, готовы к решению задач, поставленных перед нами государством. Загрузка предприятия на ближайшие как минимум 2,5 года четко прослеживается», - сказал руководитель «Прогресса».

Гендиректор «Роскосмоса» поздравил трудовой коллектив и всех жителей Самары с тем, что вчера, 18 марта, с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-21». Это был 80-ый подряд безаварийный пуск самарской ракеты.

«Из этих восьмидесяти пусков львиная доля – это самарская ракета. Сейчас мы нарабатываем как можно больше безаварийных пусков, демонстрируя всему миру: что бы они ни пытались против нас предпринять, наша армия, наш флот должны точно знать, что тыл у нас надежный, что ракетчики делают всю работу таким образом, чтобы не подвести славных воинов, и «Роскосмос» будет работать как и прежде – как часы», - заявил Дмитрий Рогозин.

Глава «Роскосмоса» напомнил о том, что РКЦ «Прогресс» - это не только предприятие, которое делает ракеты-носители и космические аппараты. Еще одна немаловажная задача, которая стоит перед ракетно-космическим центром и сегодня становится все более актуальной – спутникостроение, создание космических сервисов, необходимых для развития навигации, геоаналитики.

«Только космические аппараты, которые находятся на околоземной орбите, могут обеспечить непрерывную и устойчивую связь, в том числе, и интернет. И сегодня «Роскосмос» будет уделять особое внимание созданию для страны, для нашего народа стабильных и защищенных систем связи, наблюдения, всего того, что делает страну более образованной, более информированной и защищенной. И РКЦ «Прогресс» очень хорошо вписывается в эту историю: делает и средства выведения, и космические аппараты как в интересах «Роскосмоса», так и в интересах нашего основного заказчика - Министерства обороны, которое должно иметь все, чтобы наша армия видела, слышала, чувствовала. Все, что противник только задумал, мы должны уже знать», - сообщил Дмитрий Рогозин.

Дмитрий Азаров в подтверждение слов главы «Роскосмоса» рассказал о том, как успешно используется на территории Самарской области комплексная система дистанционного мониторинга, которая позволяет в удаленном режиме получать оперативные данные и обеспечивать контроль за недропользованием, природными ресурсами, строительством, развитием инфраструктуры и объектами, имеющими важное социально-экономическое значение. Система, основанная на достижениях российского космоса, незаменима в сельском хозяйстве и экологии. Так, благодаря ей прошлым летом в регионе удалось предотвратить серию масштабных пожаров в лесах. А это экономия средств на лесовосстановление и новый уровень контроля за территориями.

Губернатор отдельно поблагодарил гендиректора космической госкорпорации за готовность проводить бесплатные научные эксперименты для ведущих вузов, в том числе для студентов Самарского университета в рамках программы запуска малых космических летательных аппаратов «УниверСат». С этой целью «Роскосмосом» была создана комиссия и действует программа по отбору, определению порядка адаптации и обеспечению запуска малых научных космических аппаратов с использованием российских средств выведения.

«В Самаре сильнейший университет, который мы поддерживаем, открывая студентам новые возможности. У молодых учёных есть интереснейшие разработки по спутникам вместе с «Прогрессом» и Самарским университетом», - ответил Дмитрий Рогозин.

Конечно, одной из тем для обсуждения стала помощь жителям Донбасса. Нужно отметить, трудовой коллектив завода одним из первых присоединился к акции в поддержку открытого обращения «Вместе с Президентом и страной». Кроме того, заводчане активно включились в сбор помощи жителям Донбасса: на предприятии была организована акция «Прогресс» - детям Донбасса» и открыт сбор средств.

«Мы сформировали гуманитарный груз, который будет доставлен в ближайшие дни, на собранные средства купили продукты питания, воду, средства личной гигиены - все самое необходимое, - отметил Дмитрий Баранов. - Мы и дальше будем поддерживать славянских братьев. Своих не бросаем».

Сегодня фуры с гуманитарным грузом, собранным сотрудниками РКЦ «Прогресс», отправились на Донбасс, к тем, кто нуждается в помощи и поддержке. Со словами благодарности к сотрудникам завода обратился Губернатор.

«РКЦ «Прогресс» с первого дня поддержал Президента и его решение защитить жителей Донбасса. Я рад и тому, что трудовой коллектив на собранные средства отправляет свою гуманитарную помощь», - отметил Дмитрий Азаров.

Он напомнил, что из Самарской области была отправлена не одна колонна гуманитарной помощи. Буквально вчера, в День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, было отправлено 100 тонн груза.

«И то, что сегодня производственный коллектив отправляет свою помощь, это делает честь каждому труженику нашего славного предприятия. Огромное вам спасибо», - обратился Дмитрий Азаров к сотрудникам «Прогресса».

По мнению главы «Роскосмоса», решение помочь жителям Донбасса - это ответ коллектива предприятия на санкции, которые были введены в отношении ракетно-космичечкого центра.

«Это проявление вашей воли, хребта, вашего характера, стержня, который есть в легендарном коллективе самарского «Прогресса». Эта помощь пойдёт тем, кто больше всего в ней нуждается – это, прежде всего, дети и женщины. Люди будут долго помнить о том, кто помог», - отметил Дмитрий Рогозин.

Фото: правительство СО