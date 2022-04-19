Дмитрий Азаров раскритиковал глав муниципалитетов за низкую активность по поддержке занятости

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В понедельник, 18 апреля, Дмитрий Азаров провел совещание по повышению устойчивости экономики Самарской области. В ходе заседания штаба он подверг критике ряд руководителей муниципалитетов за слабую работу по поддержке занятости земляков, в частности, отсутствие запроса и привлечения людей к социально значимым общественным работам. В условиях неполной занятости по основному месту работы человек имеет возможность заработать, выполняя задачи, например, по благоустройству города и района. Средства федерального бюджета на компенсационные выплаты регион привлек и готов распределять в зависимости от запросов муниципальных образований. Исправить ситуацию главам предстоит в ближайшие дни. На особый контроль поставлен вопрос по Тольятти.

Как доложила министр труда, занятости и миграционной политики региона Ирина Никишина, сегодня в Самарской области зарегистрировано 11,9 тыс. безработных, что по сравнению с началом года на 2,1 тыс. человек меньше. При этом сейчас открыто 42 тыс. вакансий, это в 3,5 раза превышает число состоящих на учете безработных. В скрытой безработице (простой на производстве, отпуск без сохранения зарплаты и неполное рабочее время) находится около 11 тыс человек, из них более 4 тыс. работают на предприятиях по производству автокомпонентов.

Благодаря решениям Президента РФ Владимира Путина и Правительства РФ сегодня действуют дополнительные меры по поддержке занятости населения. Так, предусмотрена организация оплачиваемых временных и общественных работ, профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование работников предприятий.

«Активно стартовала реализация мероприятий, направленных на снижение напряженности на региональном рынке труда. Всего 113 предприятий подали заявки на организацию профессионального обучения, временных и общественных работ. Прием заявок продолжается», — сообщила Ирина Никишина.

29 промышленных предприятий подали заявки на организацию профобучения работников. На этой неделе стартует заключение соглашений, в мае начнется обучение. Заявки на организацию временных работ для 26,1 тыс. работников подали 27 предприятий, в том числе «АВТОВАЗ». С прошлой недели к временным работам уже приступили 170 работников ЗАО «Тольяттинский завод автоагрегатов» и 504 работника ООО «ТПВ РУС». «Остальные, кто подал заявки на апрель, приступят к временным работам на этой неделе. Всего в апреле будут работать 3857 человек», — уточнила министр труда.

Помимо предприятий заявки на общественные работы могут формировать муниципалитеты. По информации Ирины Никишиной, практически в каждом городе и районе Самарской области запланировано проведение комплексной уборки, благоустройство, озеленение территорий. Таким образом, муниципалитеты могут привлечь дополнительные ресурсы для выполнения работ, а жители — трудоустроиться и получить доход. Спрос на трудоустройство для выполнения такой работы у жителей есть, но не всеми муниципалитетами обозначена потребность в вакансиях. Губернатор Дмитрий Азаров отчитал глав муниципалитетов по этому виду работы за безынициативность.

«710 заявок на всю область на благоустройство и содержание территории? Вы, кажется, не понимаете, насколько это важно для обеспечения занятости людей – с одной стороны, и для наведения порядка в кратчайшие сроки после зимы – с другой. Работы по наведению порядка – непочатый край в каждом городе, в каждом поселке, — сказал Губернатор, — Наведите полный порядок и чистоту на родной земле. Сегодня для этого есть дополнительные возможности, дополнительно привлечённые деньги. Иначе буду исходить из того, что малейшие нарекания от жителей, что где-то не убрано, будут расценивать как вашу недоработку по привлечению дополнительных трудовых ресурсов».

Больше всего вопросов возникло к городам Жигулевск, Похвистнево, Тольятти. «В Тольятти по понятным причинам ситуация на рынке труда, пожалуй, наиболее напряженная. Вид города сейчас, к сожалению, не самый опрятный. Убедился в этом в пятницу, когда приезжал. И от вас, Николай Альфредович, нет заявки? Не понимаю, в чем дело!», — возмутился Дмитрий Азаров, потребовав объяснений от главы Тольятти Николая Ренца.

Как пояснил Николай Ренц, совместно с предприятиями вопрос отрабатывается, уже были встречи с управляющими компаниями относительно трудоустройства людей для уборки территорий, запланированы еще переговоры с компаниями.

«Вы только сейчас встречи проводите? Это еще в марте надо было делать! Вы сильно отстаете, создаете дополнительную социальную напряженность. Кто у вас за это отвечает в мэрии? Пора принять меры к этому руководителю, который допустил отставание. Сформируйте и подайте заявку в соответствии с масштабом города. Больше терять время нельзя. Даю Вам сутки для формирования запроса. Лично доложите», — прокомментировал Глава региона.

«Мы эту работу без сомнений наладим», — заверил глава Тольятти.

Глава Жигулевск Илья Сухих сообщил, что вопрос привлечения жителей к общественным работам будет обсуждаться с управляющими компаниями сегодня. «А что сегодня-то? Давайте на завтра отложим, после Пасхи, после майских праздников. Что торопиться? – отреагировал Дмитрий Азаров, — Вы понимаете, в какой ситуации работаете? У вас что, полный порядок в городе? Давайте я приеду в пятницу, посмотрю. Вместе пройдемся, посмотрим, какая у вас чистота и порядок. Работы непочатый край, а вы заявку не можете сформировать».

Глава Похвистнево Сергей Попов доложил, что соответствующая заявка будет сформирована позднее. «Не годится так! Через дорогу перейдите в соседнюю администрацию и учитесь у своих соседей, в Похвистневском районе», — возмутился Дмитрий Азаров.

Глава региона дал сутки на исправление всем главам и муниципальным районам, не сформировавшим заявки на привлечение людей для общественных работ: «К майским праздникам должен быть полный порядок в городах и селах».

Дмитрий Азаров также обратился с Марине Антимоновой, первому заместителю председателя Самарской Губернской Думы, с предложением подключиться к проверке и ревизии того, как в муниципалитетах будут организованы работы по уборке и благоустройству территорий.