Я нашел ошибку
Главные новости:
Исключение сделано в случаях, если такой автотранспорт следует через определенные пункты пропуска в специально установленные места для осуществления грузовых операций и перецепки.
Белоруссия вводит запрет на въезд зарегистрированного в ЕС автотранспорта
Дмитрий Азаров  проводит рабочий день в Тольятти.
Дмитрий Азаров провел совещание с производителями вентиляционного оборудования
Руководство Главного управления и ветераны, уже по сложившейся, традиции приняли участие в возложении цветов к скульптурной композиции «Российскому спасателю».
В канун Дня советской пожарной охраны в ГУ МЧС СО прошли мероприятия с участием ветеранов
Дмитрий Азаров во время рабочей поездки в Тольятти ознакомился с работой Православной классической гимназии, которая была создана 27 лет назад.
Дмитрий Азаров встретился с учениками тольяттинской православной гимназии
История Волжской Болгарии, болгарских земель в составе Золотой Орды, история татарского народа – неотъемлемая часть книги «Возвращение к истокам…».
В музее имени П.В.  Алабина прошла презентация книги «Возвращение к истокам…»
Никогда не пытайтесь погладить незнакомую собаку, не спросив разрешения у ее хозяина.
Как нельзя гладить собаку
Это на 207,9 тысяч больше, чем годом ранее.
Путин заработал в 2021 году 10,2 млн рублей
Зверей передали на ответственное хранение в зоопарк.
Правоохранители изъяли у жителя Кубани медведя, льва и коршуна
Наверх
Самара  +5 °C, Тольятти  +4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.29
1.44
EUR 88
1.28
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский зоопарк проведет очередной эколекторий
В Самаре прошла командно-штабная тренировка при ЧС в период паводка
Театр «Дилижанс» приглашает на премьеру семейного спектакля «Мой дедушка был вишней»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Дмитрий Азаров провел совещание с производителями вентиляционного оборудования

15 апреля 2022 21:30
51
Дмитрий Азаров  проводит рабочий день в Тольятти.

Сегодня, 15 апреля, губернатор Дмитрий Азаров  проводит рабочий день в Тольятти. Один из вопросов – поддержка производителей вентиляционного оборудования. Глава региона осмотрел ряд производств и провел совещание по вопросам развития бизнеса в нынешних экономических условиях.

На территории Самарской области работает ряд крупных предприятий, занимающихся производством и поставкой вентиляционного оборудования и комплектующих для промышленного оборудования в различные регионы России и за рубеж. Среди их партнеров - крупнейшие федеральные и международные компании, лидеры своего сегмента бизнеса, госкорпорации. С какими проблемами столкнулись региональные производители вентиляционного оборудования и чем им могут помочь региональные власти, руководители компаний обсудили с Губернатором Дмитрием Азаровым. «В этот непростой период, когда наша страна столкнулась с несправедливыми и беспрецедентными по своим масштабам санкциями, попыткой отмены нашей страны и наших предприятий, сложности, конечно, есть в каждом трудовом коллективе. Понимаю, что вы как руководители предпринимаете максимум усилий, чтобы найти выход из сложной ситуации по комплектующим, по сбыту, ведь нарушены товарно-сбытовые цепочки. Я и мои коллеги здесь, чтобы помочь найти решения, понять, какая помощь нужна, посмотреть точечные и конкретные меры поддержки по вашим предприятиям», - отметил глава региона.

Одна из ключевых проблем для всего российского бизнеса – прекращение сотрудничества со стороны ряда иностранных партнеров и остановка поставок комплектующих. Так генеральный директор ЗАО «Лада-Флект»  Игорь Старобинский сообщил, что из-за санкций западноевропейских стран остро встал вопрос закупки электромоторов и электронных комплектующих. Завод ищет новых поставщиков, в частности в Китае. «Исходя из своего опыта могу сказать, что решения в Азии не принимаются быстро. Там нужно время, чтобы тебя изучили. Надо себя зарекомендовать, найти доверие. На это может уйти годы. Но мы ищем поставщиков», - отметил руководитель компании «Лада-Флект». Глава региона обозначил готовность оказать поддержку по выходу компаний Самарской области на новые рынки, в том числе в Китай: «Чтобы этот поиск поставщиков не затянулся, мы, если необходимо, готовы помочь, действовать в интересах компаний. Готовы сопроводить, обращаться к коллегам в торговые представительства РФ в других странах, федеральные минэк и минпром». 

Губернатор акцентировал внимание на том, что бизнесу крайне важно искать новые возможности для развития и точки роста. Регион всегда поддержит предприятия в этих инициативах: «Очень надеюсь, что ваши предприятия, такие чуткие к экономической конъюнктуре, видят возможности для освоения новых ниш, новой продукции, оказания поддержки экономики России с точки зрения импортозамещения».В качестве такого примера Игорь Старобинский рассказал, что его компания полтора года назад получила от иностранной компании предложение делать кабины экскаваторов: «Мы хоть и занимаемся производством вентиляционного оборудования, но согласились, уже выполняем заказ».

 Елена Лысенко, генеральный директор ООО «Завод кондиционеров «Август», сообщила, что ее предприятие планирует расширять производство, чтобы изготавливать компрессоры, на которые сегодня из-за введенных санкций есть повышенный спрос. Дмитрий Азаров выразил желание помочь в реализации этого проекта, проинформировав директора завода и руководителей всех компаний о том, что сегодня в Самарской области действуют широкий перечень мер поддержки – как антикризисных, так и направленных на расширение и развитие бизнеса. «Меры поддержки бизнеса принимаются, в первую очередь, на уровне Правительства РФ в соответствии с поручениями Президента Владимира Владимировича Путина, а также на уровне Самарской области. Мы готовы усилить работу министерств, центров и институтов развития, созданных в регионе, чтобы оказывать вам помощь», - сказал глава региона.

Генеральный директор ООО «НТЦ Евровент» Сергей Соломатин предложил составить реестр местных проектировщиков, чтобы при разработке проектов по государственному или муниципальному заказу они, в первую очередь, опиралось на возможности и предложения региональных компаний, а не других субъектов и даже стран. «Очень правильное предложение. Совершенно точно с министром строительства сегодня же переговорю. Качество проектов, которые были раньше, вызывали нарекания, не всегда оно было высокое. Есть примеры, когда по ходу строительства приходилось вносить изменения в проекты. Мы ситуацию меняем. И ваше предложение, чтобы сделать такой реестр, тоже используем», - отреагировал Дмитрий Азаров. 

Сергей Соломатин также попросил губернатора помочь с пролонгацией льгот для предприятий, которые выступают резидентами территорий опережающего социально-экономического развития. Это актуально для очень многих компаний. Глава региона пообещал оказать содействие, отметив, что уже занимается вопросом на федеральном уровне и предварительно получил поддержку.

В завершении совещания Дмитрий Азаров еще раз подчеркнул: региональные власти заинтересованы помогать самарскому бизнесу, искать решения по каждой проблеме и ситуации, вместе с компаниями искать новые возможности для роста – в интересах экономики Самарской области и трудовых коллективов, жителей губернии. «Оказать реальную эффективную помощь мы можем тогда, когда будем четко понимать задачу. Поэтому минпром региона аккумулирует все предложения предприятий. Минэко обобщает информацию, разрабатывает меры поддержки. Мы заинтересованы в каждом из ваших предприятий, заинтересованы в том, чтобы они успешно работали. Мы готовы действовать в интересах трудовых коллективов», - сказал глава региона, поручив руководителям министерств взять на контроль все прозвучавшие вопросы.

 

Фото:  правительство СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Консультант плюс
В центре внимания
Подведены итоги второго конкурса общественных проектов на 2022 год по Губернаторскому проекту «СОдействие»
15 апреля 2022  13:22
Подведены итоги второго конкурса общественных проектов на 2022 год по Губернаторскому проекту «СОдействие»
383
В самарском минздраве рассказали, где строятся новые больницы
15 апреля 2022  12:53
В самарском минздраве рассказали, где строятся новые больницы
446
16 апреля в Самаре пройдет Муниципальный субботник
15 апреля 2022  10:54
16 апреля в Самаре пройдет Муниципальный субботник
242
Виктор Кудряшов принял участие в заседании федерального штаба по региональному развитию
15 апреля 2022  10:44
Виктор Кудряшов принял участие в заседании федерального штаба по региональному развитию
247
На предстоящий субботник в Самаре планируется привлечь более 40 тысяч человек. 
15 апреля 2022  09:45
На предстоящий субботник в Самаре планируется привлечь более 40 тысяч человек
265
Весь список