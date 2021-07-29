Дмитрий Азаров провел совещание по развитию Кинель-Черкасского района

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28 июля, в среду, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел совещание по реализации стратегии социально-экономического развития Кинель-Черкасского района. О достижениях и проблемных вопросах района доложил Глава Кинель-Черкасского района Сергей Радько.

"3 года назад мы собрали предложения жителей и вместе эту стратегию утвердили. Пришло время подвести промежуточные итоги. 3 года – достаточный срок для того, чтобы посмотреть, что сделано, а что сделать ещё предстоит", - отметил Губернатор, открывая совещание.

Одной из стратегических задач, которая стоит сегодня перед руководством района, является развитие человеческого капитала. Миграционный отток, снижение численности населения района становится серьезным вызовом и проблемой, требующей предельного внимания.

«Сегодня нашей главной задачей является изменение качества жизни жителей нашего района, создание комфортных условий для их проживания. Это поможет обеспечить статус района, в котором хочется жить и работать, чтобы не было миграционного оттока», - отметил Сергей Радько.

В муниципальном образовании строятся и ремонтируются детские сады, уделяется внимание вопросам обеспечения качественного образования, открываются «Точки роста» и детские мини-технопарки, сформирована сеть учреждений дополнительного образования. Начаты работы по капитальному ремонту зданий образовательных учреждений в селах Черновка и Александровка.

В 2021 году в районных школах закончили обучение 166 ребят, из них 30 – медалисты. Губернатор напомнил о той работе, которая должна проводиться с каждым выпускником.

«Это будущее района. Именно эта задача должна быть в приоритете, - подчеркнул Губернатор. - Должна вестись индивидуальная работа с ребятами уже со средней школы: ранняя профориентация, экскурсии на сельхозпредприятия, чтобы ребята ориентировались, какими возможностями обладает район. Они должны чувствовать заинтересованность района, чтобы связать свое будущее с родной землей».

Одно из важнейших направлений работы руководства района – повышение качества и доступности оказания медицинских услуг населению. Благодаря программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в районе есть достаточное количество врачей и медицинских специалистов. В рамках реализации мероприятий программы «Земский доктор» в центральную районную больницу трудоустроились 8 врачей. 3 фельдшера скорой медицинской помощи были трудоустроены по программе «Земский фельдшер».

В этом году начаты работы по строительству современного культурно-досугового центра в сельском поселении Тимашево на 150 мест. Этот проект, которого жители района ждали почти 20 лет, реализуется по поручению Губернатора в рамках нацпроекта «Культура». Большое содействие в продвижении идеи строительства, по словам жителей, оказали парламентарии, в частности, депутат Госдумы Игорь Станкевич.

В Кинель-Черкасском районе созданы условия для занятий спортом, проведения спортивных мероприятий и досуга молодежи, неизменно растет доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом. Гордость района – физкультурно-оздоровительный комплекс «Старт», где есть тренажерный зал, 2 бассейна, баскетбольная, хоккейная и волейбольная площадки, площадка для тенниса и футбольное поле.

Во время совещания уделили внимание вопросу о безопасности дорожного движения. В районе активно ремонтируются дороги, при этом показатели аварийности не снижаются. Дмитрий Азаров поручил проработать с ГИБДД вопрос установки дополнительных ограничительных и предупреждающих дорожных знаков. Он отметил, что зачастую на отремонтированных участках дорог возрастает скорость, и, как следствие, увеличивается количество ДТП.

«Надо реагировать. Выявили опасные участки – принимайте решение, ставьте знаки, запретите на опасных участках дороги обгон, выезд на встречную полосу. Нужно все сделать, чтобы защитить здоровье и жизни людей», – акцентировал внимание Губернатор.

В целях развития и модернизации коммунальной инфраструктуры района, повышения качества оказываемых жилищно-коммунальных услуг в текущем году выполнены работы по изготовлению водонапорной башни для водозабора в селе Прокопенки, капитальному ремонту водопровода в селе Новые Ключи.

Глава региона обратил внимание на то, что район не выполнил показатели по проекту «Чистая вода». Вопрос обеспечения качественной питьевой водой не был решен для жителей села Коханы и сельского поселения Кротовка. Губернатор поставил задачу профильным министерствам подготовить необходимые расчеты и обсудить варианты с людьми. Все эти процессы нужно выполнять параллельно, чтобы ускорить достижение результата.

Также Губернатор отметил, что не слишком активно ведется работа по развитию туристической отрасли. Сергей Радько сообщил, что был предложен ряд инициатив, туристических маршрутов на территории района, но пока ни один из проектов не был утверждён и реализован.

«Сегодня развивается внутренний туризм. Каждый район нашей замечательной богатой легендами, достопримечательностями Самарской земли, имеет свой шанс», - отметил Глава региона и поручил заняться вопросом развития туризма в районе.

Вопросы местных жителей также касались асфальтирования улиц, строительства ФАПа и детской площадки, восстановления горячего водоснабжения в жилом доме.

С предложением об обустройстве купели возле Храма Вознесения Христова, отреставрированного в течение последних лет, выступил Александр Чертыковцев. По словам активного жителя, в предполагаемом месте размещения купели ранее был родник, который необходимо реанимировать. Есть меценаты, готовые оказать поддержку и финансовую помощь. Глава региона поддержал инициативу и предложил также подать заявку в проект «Содействие».

«Успехи у района безусловно есть. Но при этом в работе есть аспекты, которые не должны ускользать от нашего внимания. Я уверен, что те задачи, которое мы сегодня определили, проблемные вопросы в указанные сроки будут решены. Ряд застарелых проблем будем решать более быстрыми темпами», - резюмировал Губернатор.