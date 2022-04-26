Я нашел ошибку
Главные новости:
Укрепление рубля в последний месяц имеет не только положительные, но и негативные последствия
Укрепление рубля в последний месяц имеет не только положительные, но и негативные последствия
Дмитрий Азаров потребовал от глав муниципалитетов усилить контроль за организацией ярмарок
Дмитрий Азаров потребовал от глав муниципалитетов усилить контроль за организацией ярмарок
Valio продает бизнес в России группе "Велком"
Valio продает бизнес в России группе "Велком"
В S&P заявили о восстановлении экономики России за 10 лет
В S&P заявили о восстановлении экономики России за 10 лет
В Самаре не разрешили строить жилье возле ТЦ «Гуд’Ок» без нормальной парковки
В Самаре не разрешили строить жилье возле ТЦ «Гуд’Ок» без нормальной парковки
Мишустин дал поручения по созданию единого фонда пенсионного и социального страхования
Мишустин дал поручения по созданию единого фонда пенсионного и социального страхования
Финал регионального Чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» Самарской области состоится 29 апреля
Финал регионального Чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» Самарской области состоится 29 апреля
Строительные материалы и сантехника из-за роста стоимости стали приоритетами для кражи у дачных воров
Строительные материалы и сантехника из-за роста стоимости стали приоритетами для кражи у дачных воров
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.36
-0.14
EUR 77.47
-2.55
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Сотрудники МЧС СО проводят уроки памяти, посвящённые ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС
В Самарском океанариуме отметили Всемирный день пингвина
Финал Самарского дивизиона системы юниор лиг КВН Самарской области
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Дмитрий Азаров потребовал от глав муниципалитетов усилить контроль за организацией ярмарок

26 апреля 2022 11:56
86
Дмитрий Азаров потребовал от глав муниципалитетов усилить контроль за организацией ярмарок

Речь об этом шла на заседании штаба по повышению устойчивости экономики Самарской области, которое провел Губернатор Дмитрий Азаров. Участие в обсуждении ключевых вопросов развития региона в условиях несправедливого санкционного давления приняли руководители министерств, правоохранительных органов, надзорных ведомств, главы муниципалитетов, представители общественных организаций и объединений.

Министр промышленности и торговли региона Андрей Шамин отметил, что за прошедшую неделю продажи сахара упали на 9%, гречки – на 7%. Вторую неделю подряд фиксируется снижение спроса на «борщевой набор». «Так, объемы продаж картофеля снизились на 7%, капусты и репчатого лука, соответственно, на 22 % и на 30%», - отметил министр.

Отдельно Дмитрий Азаров поручил руководителю областного минпромторга сравнить текущие объемы поставок соли с предыдущими годами – докризисным и допандемийными, чтобы оценить потребность и обеспечить доступность цен по данному продукту. «Проанализируйте и отработайте с нашими коллегами из соседнего региона возможность увеличения поставок на данном этапе, чтобы снизить малейшее беспокойство у наших земляков», – обратился Губернатор к Андрею Шамину. 

Что касается динамики розничных цен, по данным мониторинга по итогам прошедшей недели стоимость соли осталась на прежнем уровне, сахара – снизилась на 1,6%. Овощи сезонно увеличиваются в цене, что объясняются исчерпанием отечественных запасов и увеличением объемов поставок импортной продукции. От 1 до 3 процентов уменьшилась стоимость всех видом мяса.

«Активнее приглашайте депутатов областного парламента, муниципальных образований к работе по мониторингу стоимости и наличия товаров. Они могут оказать неоценимую помощь в выявлении расхождений, отклонений от заключенных соглашений по стабилизации цен, – обратился Дмитрий Азаров к главам городов и районов области. – Депутатский корпус в полной мере должен быть вовлечен в эту работу».

Такой мониторинг в ежедневном режиме ведется представителями общественности. Председатель общественной палаты Самарской области Виктор Сойфер обратил внимание руководителей муниципалитетов на необходимость публиковать данные о динамике цен с указанием минимальной стоимости товаров и адресов магазинов не раз в неделю, а ежедневно. Таким образом выстроена работа в Новокуйбышевске, Октябрьске, Богатовском, Волжском, Кинельском, Похвистневском, Сызранском, Челновершинском районах. Муниципалитеты публикуют эти данные на официальных сайтах, в социальных сетях.

«Обращаю ваше внимание, что это надо брать на вооружение, предоставлять более оперативную информацию. Человек может выбрать конкретные товары в конкретных магазинах и приобрести их по оптимальной цене», – обратился Дмитрий Азаров к главам муниципалитетов.

Покупки по низкой стоимости можно совершать по карте жителя Самарской области. В магазинах, которые участвуют в социальных программах, при оплате такой картой предоставляют скидки на целую группу товаров. Это, в частности, распространяется на продукцию, произведенную в регионе.

Купить товары без посредников, напрямую от производителей по приемлемым ценам можно и на ярмарках, которые организованы по поручению Губернатора. Обеспечивать жесткий контроль за порядком в местах торговли – обязанность муниципальных властей.

«Есть ярмарки, официально отведенные места для торговли, есть ваша обязанность соблюдать там приоритизацию и предоставлять места, в первую очередь, для самарских сельхозпроизводителей. Контроль должен быть. Мы создаем ярмарки, чтобы люди могли приобрести товары без посредников, напрямую от производителей по оптимальным ценам – это задача принципиальной важности. Соблюдайте правила, которые сами установили, контролируйте и не допускайте нарушений. Неотрегулированные вопросы, недостаточный контроль «на земле», в конкретном районе, городе, приводит к конфликтным ситуациям, которые нужно исключать», - отметил Дмитрий Азаров.

Отдельно обсудили организацию ярмарок от партнеров Самарской области из других регионов и даже республик. Так, заместитель председателя Правительства Самарской области Наталья Катина сообщила, что с 9 по 12 июня в Самаре и Тольятти будет проведена ярмарка товаров из Узбекистана. Таких договоренностей удалось добиться в рамках бизнес-миссии Самарской области в Республику.

Теги: В центре внимания Дмитрий Азаров

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарская область дополнительно получит ещё 1,3 млрд рублей на поддержу рынка труда региона
26 апреля 2022, 09:54
Самарская область дополнительно получит ещё 1,3 млрд рублей на поддержу рынка труда региона
Об этом было объявлено на заседании оперативного штаба по повышению устойчивости экономики региона, которое провел Губернатор Дмитрий Азаров. Экономика
150
Дмитрий Азаров встретил Пасху вместе с земляками в Софийском соборе Самары
24 апреля 2022, 14:40
Дмитрий Азаров встретил Пасху вместе с земляками в Софийском соборе Самары
В ночь с субботы на воскресенье во всех храмах Самарской области прошли торжественные богослужения в честь самого главного православного праздника - Пасхи... Общество
750
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с православной Пасхой
24 апреля 2022, 13:03
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с православной Пасхой
Этот праздник наполняет нас радостью, пробуждает самые добрые, возвышенные чувства. Общество
711
  • Консультант плюс
В центре внимания
Дмитрий Азаров потребовал от глав муниципалитетов усилить контроль за организацией ярмарок
26 апреля 2022  11:56
Дмитрий Азаров потребовал от глав муниципалитетов усилить контроль за организацией ярмарок
57
Самарская область дополнительно получит ещё 1,3 млрд рублей на поддержу рынка труда региона
26 апреля 2022  09:54
Самарская область дополнительно получит ещё 1,3 млрд рублей на поддержу рынка труда региона
153
25 апреля состоялось заседание Самарской Губдумы, на котором депутатам был представлен отчет о деятельности Правительства Самарской области за прошедший год.
25 апреля 2022  19:54
Дмитрий Азаров о работе Правительства в 2021 году: «Мы четко действовали в интересах жителей Самарской области»
445
Доля выпускников, уехавших для поступления в вузы других регионов, в 2021 году стала минимальной за последние пять лет.
25 апреля 2022  17:22
Более 12 тысяч выпускников региона, поступивших в самарские вузы и колледжи, получили губернаторские выплаты по 10 тысяч рублей
1113
Правительство Самарской области планирует расширять сотрудничество с Республикой Беларусь
25 апреля 2022  10:52
Правительство Самарской области планирует расширять сотрудничество с Республикой Беларусь
513
Весь список