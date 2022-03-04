Дмитрий Азаров - о продовольственном рынке: "Ситуация контролируется, складские запасы значительные, мониторинг цен ведётся ежедневно"

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Вчера, 3 марта, в прямом телевизионном эфире губернатор Дмитрий Азаров ответил на вопросы жителей Самарской области. Один из них касался продовольственной безопасности.

Отвечая на этот вопрос, глава региона отметил, что с пониманием относится к волнениям и переживаниям, которые возникают у граждан в это непростое время.

- Нам предстоит оценить те вызовы, с которыми столкнемся уже в ближайшие дни, - пояснил Дмитрий Азаров. - Вместе с тем, сегодня экономика региона работает устойчиво.

Говоря о работе торговых сетей, губернатор отметил, что проблем с поставками продовольствия не возникает.

- Более того, мы подписали со всеми торговыми сетями соглашения о регулировании предельной наценки на продовольственные товары. Такое же соглашения подписано с федеральными торговыми сетями на уровне Правительства Российской Федерации.

Эти меры позволят избежать возможного спекулятивного роста цен.

- Мы будем жестко следить за тем, чтобы этого не допускать. Сейчас нет никаких причин для роста цен на продовольствие, - подчеркнул губернатор. - Да, есть сезонные колебания на определенную продукцию, в первую очередь, плодоовощную. Но и здесь мы продумали целый ряд мер.

Дмитрий Азаров напомнил: за последнюю неделю прошло уже несколько заседаний штаба по устойчивости экономики. Первое заседание по этой теме состоялось в субботу, 26 февраля, и впоследствии стало носить регулярный характер. Мониторинг ситуации на рынке ведётся ежедневный.

- Все в порядке, ситуация контролируется, складские запасы значительные и доставка в торговые сети осуществляется в четком соответствии с их планами.