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Дмитрий Азаров добился выделения Самарской области более 9 млрд рублей для завершения строительства трассы и моста через Волгу

7 июля 2022 12:58
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Дмитрий Азаров добился выделения Самарской области более 9 млрд рублей для завершения строительства трассы и моста через Волгу

 

В четверг, 7 июля, Губернатор Дмитрий Азаров принял участие в заседании правительственной комиссии по региональному развитию, которое провел заместитель Председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. Глава региона защитил заявку Самарской области на получение инфраструктурного бюджетного кредита для строительства новой трассы и моста через Волгу в составе транспортного коридора «Европа - Западный Китай». Область получит дополнительные средства в объеме 9,14 млрд рублей. Инфраструктурный бюджетный кредит позволит сохранить набранный ритм строительных работ на объекте, имеющего стратегическое значение для Самарской области и всей страны.

В ходе заседания комиссии Дмитрий Азаров обосновал заместителю Председателя правительства РФ необходимость принятия решения по получению средств, которые позволят ввести объект в эксплуатацию в установленные сроки. Учитывая доклад Губернатора, предварительную работу, проведенную Правительством региона и значимость проекта, комиссия одобрила заявку Самарской области на выделение инфраструктурного бюджетного кредита.

Отметим, что строительство 100 километров дороги «Обход Тольятти» и моста через Волгу в рамках создания международного транспортного коридора «Европа – Западный Китай» идет в соответствии с утвержденным графиком. На 1 июля уровень технической готовности объекта превысил 55%.

Напомним, что только за последнее время благодаря системной работе правительства региона под руководством Губернатора Дмитрия Азарова удалось привлечь значительный объем средств на цели завершения строительства этого стратегического объекта. Так, 15 июня на заседании правительственной комиссии по региональному развитию, на котором интересы Самарской области отстаивал Губернатор Дмитрий Азаров, было принято решение о предоставлении компанией «Дом.РФ» концессионеру средств в размере 24 млрд. рублей в рамках механизма инфраструктурных облигаций.

Объект должен быть введен в эксплуатацию в 2024 году. Это самый крупный проект в стране, который реализуется на принципах государственно-частного партнерства. Он имеет особое значение для выстраивания новых логистических цепочек с Китаем, а также другими странами, повышает инвестиционный потенциал Самарской области, открывает новые возможности для создания в регионе производств и рабочих мест для жителей.

 

Теги: В центре внимания Дмитрий Азаров

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