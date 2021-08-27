Дмитрий Азаров дал старт новому уникальному для России производству минеральных удобрений 

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В пятницу, 27 августа, на тольяттинском химическом предприятии ПАО «КуйбышевАзот» стартовало новое производство комплексного удобрения - сульфат-нитрат аммония, аналогов технологии производства которого нет в России. Запуск приурочили к 55-летнему юбилею завода. В церемонии открытия производства приняли участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и генеральный директор ПАО «КуйбышевАзот» Александр Герасименко.

Мощность нового производства составит 360 тыс. тонн в год (1100 тонн в сутки), создано 42 рабочих места.

«Сульфат-нитрат аммония - это новое комплексное удобрение. Установка, которая открывается сегодня, - первая в России. Это новый продукт, на который уже сформирован устойчивый спрос. Это четыре миллиарда инвестиций, новые рабочие места, перспектива развития предприятия, а значит - высокие доходы всех его работников на долгие годы, - отметил губернатор.

Новое минеральное удобрение поставляет растениям азот, серу и микроэлементы, позволяя повысить урожайность до 40%. Применение сульфат-нитрат аммония улучшает плодородие почвы и положительно влияет на рост и формирование урожая сельскохозяйственных культур по сравнению с традиционными удобрениями. При этом повышается не только урожайность, но и качество сельхозпродукции. Удобрение отличается повышенной прочностью гранул, 100% рассыпчатостью и может использоваться на всех видах почв и под все сельскохозяйственные культуры.

Запрос на это удобрение уже сейчас есть не только на рынке Российской федерации у сельхозпроизводителей, но и на мировом рынке. Особенно оно востребовано в регионах, где в почвах наблюдается недостаток серы, таких как Самарская область.

«КуйбышевАзот» всегда ориентируется на потребности сельхозпроизводителей, предлагая на российском рынке широкий ассортимент минеральных удобрения, удовлетворяет запросы аграриев на качественную продукцию и вносит свой вклад в развитие и продвижение современных агротехнологий. Начало производства сульфат-нитрат аммония - очередной шаг в этом направлении и важный этап в реализации инвестиционной программы и устойчивого развития компании», - отметил генеральный директор ПАО «КуйбышеАзот» Александр Герасименко.

Надежным партнером завода в научной работе выступает Самарский государственный аграрный университет, совместно с которым «КуйбышевАзот» ведет работу над ассортиментом и качеством удобрений, а также методикой их внесения.

«Удобрение содержит в себе азот и серу в оптимальном соотношении. Сера – один из основных биогенных элементов, которые необходимы для внесения в почву. В России земля страдает от отсутствия серы - около 80% почвы бедны этим элементом. Поэтому наше удобрение крайне актуальное», - рассказал начальник технического отдела ПАО «КуйбышевАзот» Денис Еранцев.

Запуск производства приурочен к 55-летию завода. Предприятие прошло большой путь от строительства первых цехов до создания крупного центра отечественной химической отрасли. Сегодня ПАО «КуйбышевАзот» – одна из ведущих российских химических компаний, лидер в производстве капролактама, полиамида в России, СНГ и Восточной Европе. Производимая на заводе продукция поставляется в более 60 стран мира.

На территории предприятия строятся новые современные и экологичные производства, модернизируются действующие, внедряются прогрессивные технологии. С 2000 года введено в эксплуатацию 17 новых производств, созданы 7 совместных предприятий с крупнейшими мировыми компаниями, в том числе с DSM (Нидерланды), Linde Group (Германия), MaireTecnimontGroup (Италия). К 55-летнему юбилею завод подошел в активной стадии развития. Осуществляется 5 масштабных проектов, находящихся на разных этапах реализации.

«Предприятие постоянно внедряет новые технологии и «зеленые» стандарты, поэтому перестраивает производство, ищет новые технологические подходы», - отметил губернатор.

Серьезен и вклад предприятия в оздоровление Волги. В прошлом году «Куйбышевазот» запустил первую очередь очистных сооружений ливневых стоков Северного промышленного узла и части Центрального района Тольятти. В этом году планируется ввод в эксплуатацию второй очереди очистных сооружений.

Особенно отметил Дмитрий Азаров внимательное отношение руководства завода к каждому участнику трудового коллектива.

«Трудовой коллектив завода – это одна большая семья, и предприятие каждый год берет на себя дополнительную социальную нагрузку по поддержке сотрудников, ветеранов, людей, которые оказываются в сложной жизненной ситуации, способствует реализации большого количества социальных проектов на территории Тольятти и в Самарской области в целом», - сказал глава региона.

Важную роль каждого сотрудника отметил и Александр Герасименко: «

Наш главный секрет успеха – это команда, люди. Когда есть хорошая, сильная, сплоченная команда, где каждый не безразлично относится к своему труду, все получается».

«Славная история «КуйбышевАзота» является гордостью всей Самарской области. Благодаря вашему труду, таланту, управленческим компетенциям высочайшего уровня руководителей «КуйбышевАзот», а значит, и Самарскую область знают далеко за пределами нашего региона и Российской Федерации, - отметил Дмитрий Азаров, поздравляя коллектив завода с юбилеем. - «КуйбышевАзот» - истинный флагман внедрения самых современных и инновационных подходов в производстве и управлении, технологиях, социальной сфере. Это флагман, на которого равняются другие предприятия Самарской области».

Фото: пресс-служба облправительства