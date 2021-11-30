Дмитрий Азаров: «Бюджет принят, впереди большая работа»

182

Во вторник, 30 ноября, состоялось внеочередное четвертое заседание губернской думы, во время которого во втором и окончательном чтении был принят бюджет Самарской области на следующий и 2023-2024 годы. Участие в заседании принял губернатор Дмитрий Азаров, депутаты Государственной думы, руководители министерств и ведомств региона.

После рассмотрения основных параметров главного финансового документа губернии в первом чтении, у депутатов совместно с министрами областного Правительства была возможность внести свои предложения по корректировке финансирования основных направлений социально-экономического развития региона. В итоге было внесено 130 поправок к финансовой части проекта бюджета и восемь – к текстовой части. После обобщения число финансовых поправок составило 109. Из них: 12 уже были учтены в первоначальном проекте бюджета, 17 учли в текущем чтении, 21 поправку из-за недостаточной проработки отклонили на заседании профильного комитета. Остальные финансовые поправки попали в так называемый «лист ожидания» и будут рассматриваться в ходе исполнения областного бюджета.

Большая работа по формированию бюджета была проведена и перед направлением документа в областной парламент. Напомним, по инициативе Дмитрия Азарова прошло открытое публичное обсуждение проекта бюджета на расширенном заседании Правительства региона. В нем участвовали представители всех органов власти, депутатского корпуса, политических партий, бизнеса, научного и экспертного сообщества, профсоюзы, общественники, ветеранские, молодежные и социально ориентированные организации, руководители государственных и частных предприятий из ключевых отраслей. Ими было предложено дополнительно увеличить расходы на капитальный ремонт школ и медицинских учреждений, выплаты семьям на содержание приемных детей, предусмотреть дополнительные средства на питание в пансионатах для ветеранов и инвалидов, в детских домах, на льготное лекарственное обеспечение и социальную поддержку медицинских работников. Также предложено сохранить текущий уровень господдержки для модернизации и технического оснащения сельского хозяйства.

Губернатор поблагодарил депутатский корпус и руководителей региональных министерств за масштабную работу, которая была предварительно проведена. «Я думаю, что те поправки, которые мы приняли в первом чтении, будут действительно оценены земляками. Важно, что они отражают мнение людей и многих общественных организаций, которые также заявляли эти поправки, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Отдельно отмечу работу депутатов государственной думы, членов Совета Федерации, представляющих наш регион, которые на финальном этапе в полной мере включились в защиту тех проектов, которые мы предварительно заявили». Особо Глава области поблагодарил первого заместителя комитета Госдумы по бюджету и налогам Леонида Симановского, который консолидировал командную работу.

«Все депутаты, не взирая на политические предпочтения и партии, включились в работу, и результат – налицо. Я хочу отметить, что такая консолидированная работа всегда приводит к результатам», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

В регион из федерального бюджета на следующий год поступит 56,8 млрд рублей – это рекордная сумма. Она более чем в 3 раза превышает объем средств, направленных в региональную казну в 2018 году. «При принятии бюджета на 2021 год в декабре прошлого года мы учли цифру 53,6 млрд рублей. Это тоже была рекордная цифра для нашего региона, но сейчас она вновь увеличена. Более того, уверен, что в процессе исполнения бюджета мы получим дополнительные средства из федерального бюджета, – подчеркнул Губернатор. – Конечно, для жителей области всегда важен вопрос, насколько руководитель региона, Правительство может отстаивать интересы Самарской области на федеральном уровне. Напомню, что когда-то рекордные цифры, которые выделялись нашему региону в преддверии Чемпионата мира по футболу, доходили до 20 миллиардов рублей. Вот сейчас уже 56,8 миллиардов. Лоббистские возможности – серьезные. Это позволяет нам увеличивать средства, которые регион получает из федерального бюджета каждый год. Основа для подобного рода решений, конечно, - эффективная работа по исполнению нацпроектов, по решению тех задач, которые ставит Президент страны Владимир Владимирович Путин, которые являются и самыми актуальными вопросами для жителей нашего региона».

Важно отметить, что практически 70% средств бюджета (без учета дорожного фонда) будут направлены на выполнение социальных обязательств. С учетом внесенных поправок более 31 млрд рублей – с учетом платежей населения на ОМС, которые проходят через федеральный фонд, – будет направлено на систему здравоохранения, что имеет особую значимость в период пандемии. Более 35 млрд выделят на социальную защиту населения, в том числе на поддержку многодетных семей. Примерно столько же – на сферу образования и транспортную инфраструктуру.

«По инициативе депутатов были внесены поправки. Например, в систему здравоохранения мы дополнительно направляем более полмиллиарда рублей. Почти 200 миллионов рублей дополнительно выделяем на обеспечение лекарствами больных сахарным диабетом и иными заболеваниями. Напомню, что при широком обсуждении бюджета с жителями Самарской области, общественными организациями это предложение было внесено, оно учтено в поправках. Отдельно отмечу и то, что в процессе доработки бюджета были добавлены средства на приобретение жилья для детей сирот – еще 200 млн к тем 700, которые уже были предусмотрены предварительно. На трехлетку в областном бюджете на приобретение жилья для детей-сирот запланировали средства в размере 2,7 млрд рублей. С учетом средств федеральной поддержки каждый год миллиард рублей мы будем тратить на приобретение жилья для детей-сирот, и вполне вероятно, что в процессе исполнения бюджета еще дополнительно средства будем направлять. Дополнительные средства также были выделены и для сельскохозяйственных предприятий, для научных и агростартапов. Это тоже очень важное решение в поддержку инициатив, которые прозвучали от представителей отрасли. В бюджете Самарской области уже учтено поручение Президента страны об индексации минимального размера оплаты труда на 8,6%», – перечислил Губернатор.

Таким образом, общий объем доходов областного бюджета на следующий год превышает 239 миллиардов рублей, а расходов – 245 миллиардов.

«Сегодняшний бюджет я считаю лучшим за последние 5 лет, – подчеркнул депутат от фракции ЛДПР Александр Степанов. – Напомню, что в 2016 году бюджет нашей области составлял 150 млрд рублей. То есть за 5 лет он вырос на 100 млрд. Особенно отмечу двукратное увеличение средств на здравоохранение – с 10 до 20 млрд. Выросли и объемы средств на социальную поддержку. Это чрезвычайно важные вещи, и отрадно, что такое поступательное движение вперед есть. Отрадно, Дмитрий Игоревич, что вы нашли возможность выделения 10 тысяч рублей каждому студенту, поступающему в вузы и сузы Самарской области. Это движение правильное, нужно его закреплять и развивать. От ЛДПР мы подали 7 поправок, учтено 5 – на дороги, детей, на лекарства больных сахарным диабетом, замену лифтов, ликвидацию несанкционированных свалок, выдачу земельных участков многодетным. Бюджет очень хороший».

«Наша партия внесла 17 поправок, из которых 11 – учтены. Это проблема замены лифтового оборудования – на что обратили внимание тысячи жителей нашего региона. Принята поправка по выделению средств на предоставление сертификатов на приобретение жилья молодым семьям и закупку компьютерной техники для осуществления режима дистанционного образования. Еще необходимо предусмотреть средства для стимулирующих выплат всем работникам государственных медучреждений региона. Это было реализовано в этом году и, надеемся, в следующем. Давайте вместе работать для исполнения наказов наших избирателей», – призвал своих коллег руководитель фракции «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Михаил Маряхин.

«Бюджет Самарской области максимально социально ориентированный. Каждый наш шаг мы должны оценивать с точки зрения высшего национального приоритета – сбережение здоровья наших жителей. Перед нами стоят масштабные задачи, которые отражены в национальных проектах, Стратегии лидерства региона, народной программе. В обществе четко обозначен вопрос улучшения качества жизни людей, которые хотя развития и сами двигаться вперед, – подчеркнул руководитель фракции «Единая Россия» Александр Живайкин. – Мы предложили поправку о выделении дополнительных средств на предоставление грантов фермерам на создание и развитие хозяйств, чтобы помочь инициативам сельских жителей. Такие проекты потянут за собой рост малого бизнеса на селе».

«Проделана большая работа Правительством Самарской области: подготовлен бюджет на 2022 год и последующие 2023-2024. Мы с вами видим хорошее наполнение. Фракция КПРФ подвала 14 поправок в бюджет, из которых какие-то приняли, больше – отклонили, значительную часть отправили в «лист ожидания». В бюджете на новый год хорошие суммы заложены на науку и образование, культуру и спорт», – отметил руководитель фракции КПРФ Алексей Лескин.

«В целом мы поддерживаем основные параметры расходов областного бюджета, который существенно увеличился с учетом поступления 56,8 млрд рублей из федерального бюджета. Теперь мы будем внимательно следить за тем, чтобы средства были доведены до конкретных людей, на реализацию социально значимых проектов в регионе», – сказал руководитель фракции «Новые люди» Роман Маркаров.

По итогам голосования, из присутствующих депутатов областного парламента, 36 – высказались «за», 10 человек – воздержались. «Сегодня по голосованию за областной бюджет ни одного голоса против подано не было, бюджет принят, впереди большая работа, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Принятие бюджета в ноябре дает нам возможность объявления конкурсных процедур и обеспечение вступления в новый год уже во всеоружии, а значит своевременное начало работ по проектированию, строительству инженерной, транспортной инфраструктуры и, конечно, социальных объектов. В следующем году мы продолжим такими же темпами строить и детские садики, и школы, и лечебные учреждения, и объекты культуры, и так далее».

«Сегодня мы приняли бюджет Самарской области. Этому предшествовала серьезная, масштабная работа совместно с Губернатором, членами Правительства региона. В итоге мы пришли к хорошему результату – за счет поступления средств из федерального бюджета на сумму 56,8 млрд рублей, существенно выросли доходы области. Нам нужно продолжать интенсивную работу, чтобы справиться со всеми задачами, которые перед нами стоят. Уверен, у нас все получится», – подчеркнул председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников.

Фото: правительство СО