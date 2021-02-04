Дмитрий Азаров: Более двух миллионов жителей Самарской губернии получат соцвыплаты

378

Почти 35 миллиардов рублей направлено на соцпомощь жителям области в 2021 году.

О беспрецедентных мерах поддержки семей и жителей Самарской области Губернатор Дмитрий Азаров сообщил в эфире ГТРК «Самара». Объем финансирования из федерального и регионального бюджетов на текущий год увеличен до 34,6 млрд рублей, что в два раза больше показателей достаточно благополучного 2019 года.

В 2020 году, с учетом дополнительной поддержки населения, в качестве ответных мер на «удары» пандемии объем средств соцвыплат составил 23,9 млрд рублей, что позволило поддержать 1,8 млн жителей губернии. В этом году количество получателей социальной помощи еще увеличено.

«Более двух миллионов человек получит помощь. Почти 35 миллиардов рублей – беспрецедентные по сравнению с прошлыми годами средства, направляем на поддержку семей и жителей Самарской области. Да, бюджетам сейчас тяжело, но людям намного тяжелее», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Напомним, в прошлом году, несмотря ни на что, власти региона вернули выплаты ветеранам труда Самарской области. Ни от одного обязательства не отказались и в этом году. Более того – взяли на бюджет повышенные обязательства: существующие меры поддержки охватят большее число людей, а ряд выплат будет проиндексирован.

В этом году будет увеличен размер ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет.

С этого года введен дифференцированный подход – для семей с детьми, чей доход с учетом выплаты не достигает прожиточного минимума, размер выплаты будет составлять 50 %, 75 % или 100 % прожиточного минимума в зависимости от размера доходов граждан, то есть от 5,5 тыс. рублей до 11 тыс. рублей.

Количество заявителей, получивших эту выплату на 01.01.2021 – 78 698 семей на 90 422 ребенка.

Всего в Самарской области осуществляется 123 социальные выплаты.

Видео можно посмотреть здесь.