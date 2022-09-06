Дмитрий Азаров: «Благодаря мерам поддержки аграрии Самарской области собрали рекордный урожай»

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В Самарской области в этом году установлен абсолютный рекорд по валовому сбору зерновых и зернобобовых культур. На сегодняшний день аграрии региона намолотили 3 миллиона 188 тысяч тонн. Ход уборочной кампании стал одной из главных тем оперативного совещания, которое провел Губернатор Дмитрий Азаров. Участие в нем приняли руководители министерств и ведомств, главы муниципальных образований губернии.

«В этом году у нас абсолютно рекордная урожайность за весь период, за всю историю земли самарской. Это большое достижение в нашей работе, – подчеркнул руководитель области. – Это результат тех решений, которые мы в последние годы приняли по мерам поддержки, работе по обновлению машинно-тракторного парка, внесению удобрений. Важнейшую роль сыграли и благоприятные погодные условия. Все это позволило нашим труженикам уже намолотить 3 миллиона 188 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур, хотя уборочная кампания еще продолжается».

Дмитрий Азаров поблагодарил аграриев за выдающийся результат. Побит и предыдущий рекорд 2020 года, когда с полей собрали более 2,9 миллионов тонн. «Огромная благодарность труженикам села, всем кто с заботой и вниманием, профессионально и ответственно пахал, сеял, растил урожай и сегодня его собирает. Но уборочная кампания еще не завершена, и мы думаем, что превысим текущий показатель», – уверен Губернатор.

Министр сельского хозяйства и продовольствия региона Николай Абашин отметил, что в этом году общая посевная площадь сельскохозяйственных культур составляет 2 миллиона 204 тысячи гектаров, что на 25 тысяч больше уровня прошлого года.

«Посевная площадь зерновых и зернобобовых культур составляет 1 миллион 160 тысяч гектаров. К уборке в текущем году в области мы приступили в третьей декаде июля – фактически на 4 недели позже прошлого года. На сегодняшний день убрано 994 тысяч гектаров, что соответствует 86% от общей площади. При средней урожайности 32 центнера с гектара намолочено 3 миллиона 188 тысяч тонн зерна. Остается убрать 166 тысяч гектаров зерновых, в том числе 48 тысяч яровой пшеницы, 33 тысячи – нута, 6 тысяч – просо, 8 тысяч га – гречихи. Эти культуры на сегодняшний день находятся в стадии обмолота. Из зерновой группы пока не приступили к уборке – это 56 тысяч га – кукурузы на зерно. Причина – нет пока биологической зрелости данной культуры. Планируем, что к уборке приступим не ранее третьей декады сентября», – доложил руководитель регионального минсельхоза.

По темпам уборки в лидерах несколько районов области. С задачей по сбору урожая практически на 100% справились аграрии Нефтегорского, Шигонского, Приволжского районов.

Лидерами по продуктивности на данный момент являются Кинельский район, где средняя урожайность составила 40,7 центнеров с одного гектара, Челно-Вершинский – 38,9 ц/га и Безенчукский – 38,5 ц/га. Три муниципальных образования – Ставропольский, Кинель-Черкасский, Кошскинский – уже близки к достижению валового сбора зерна в 200 тысяч тонн.

«Из технических культур нам предстоит убрать подсолнечник на площади 754 тысячи гектаров. Пока не приступили к уборке, причина та же, что и по кукурузе – нет биологической зрелости. Планируем начало уборочных работ по подсолнечнику 15 сентября. Также у нас 43 тысячи га сои. Через две недели максимум планируем приступить к уборке данной ценной высокобелковой культуры. На сегодняшний день идет уборка льна масличного: из 56 тысяч га убрано 25,2 тысяч. Приступили к уборке картофеля на площади 166 га. Уже собрано более 4,5 тыс. тонн картофеля. Приступили к уборке овощей. Убрано 200 га, валовой сбор овощей на сегодняшний день составляет более 5 тыс. тонн», – рассказал Николай Абашин.

Он напомнил, что посевная кампания в этом году из-за погоды завершилась на четыре недели позже. Однако благодаря современной технике удалось оперативно засеять поля.

«Созданный мощнейший запас по технике, которая у нас обновляется каждый год ускоренными темпами, позволил нам в короткие агрономические сроки, когда только стало возможно, провести посевные работы, и такие же короткие сроки – убирать урожай, – отметил Губернатор. – Если бы мы каждый год опережающими темпами не обновляли и не увеличивали парк, если бы мы не трудились каждый день фактически над тем, чтобы техника вся была исправна, этого бы не случилось. Этому способствовала огромная работа, которая проводится на протяжении последних пяти лет, она дала свои результаты».

«На полях Нефтегорского района были зафиксированы рекордные урожаи по озимой пшенице до 100 ц/га при средней урожайности озимых по области 43 ц/га. По яровым тоже культурам сегодня средняя областная урожайность 25 ц/га. Но были зафиксированы факты получения урожая по озимому ячменю в Безенчукском районе 70 ц/га, и чуть меньше – 55 ц/га в Челно-Вершинском районе», – поделился достижениями Николай Абашин.

По словам руководителя областного минсельхоза, в регионе активными темпами идет посевная кампания. В этом году под урожай следующего года планируют засеять порядка 500 тысяч гектаров под озимые культуры, поскольку они показывают наибольшую урожайность.

«На сегодняшний день посеяно 305 тысяч га. Прошедшие дожди – в воскресенье выпало в среднем 10 мм осадков – я думаю, снимут вопросы того дефицита влаги, который мог быть вызван погодными условиями второй и третьей декады августа. В этом плане рисков на этом этапе тоже не видим», – отметил Николай Абашин.

Помимо прочего, в регионе продолжается работа по подготовке почвы. В этом году вернуть в сельскохозяйственный оборот планируется 20 тысяч гектаров. Почти 15,8 тысяч – уже введено.

«Мы планомерно, последовательно возвращаем в оборот земли сельхозназначения, которые на протяжении долгих лет не обрабатывались. Те успехи, которые есть у наших аграриев, должны создать дополнительный импульс для того, чтобы мы более быстрыми темпами возвращали земли в сельхозоборот. Я думаю, что та задача, которую мы с вами поставили на текущий год – 20 тысяч, она, может быть, недостаточно амбициозна. Мы видим, что можем сделать больше, и давайте на это нацеливаться, – обратился Дмитрий Азаров к Николаю Абашину. – Попрошу учесть это при планировании на следующий год. Понимаю, что все больше мы вовлекаем проблемных сельхозземель. Тем не менее работа должна быть продолжена и, уверен, это будет приносить успех».

Дмитрий Азаров подчеркнул, что 3 миллиона 188 тысяч тонн зерна – это «очень достойный результат». «Я ставлю Вам, Николай Владимирович, задачу собрать 3,5 млн тонн зерна. Если математически подойти, это возможно. Да, не всегда математика работает на поле, мы это прекрасно знаем, но тем не менее считаю, что этот показатель вполне достижим. Пожалуйста, каждый колосок на учет, очень ответственно нужно организовать остаток уборочной кампании. Считаю, что мы можем с вами достигнуть такого результата. Все в наших руках», – уверен Губернатор.

Кроме того, Дмитрий Азаров поручил министерству сельского хозяйства совместно с Администрацией Губернатора региона подготовить предложения о присуждении государственных наград труженикам села, где достигнуты наилучшие показатели.

«В первую очередь, нужно отметить агрономов, механизаторов, если есть большая роль руководителей бригад, трудовых коллективов, мы также не должны их забыть. Это действительно рекордные показатели и, я уверен, что награды будут вручены по делу, по достоинству, по чести тем людям, которые своим трудом, своим талантом, своим бережным отношением к родной земле, достигают таких показателей», – резюмировал Губернатор.