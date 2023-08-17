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Для семей с детьми в России предложили ввести кредитную амнистию

17 августа 2023 09:21
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для семей с детьми в России предложили ввести кредитную амнистию

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила ввести кредитную амнистию для семей с детьми в России.

Об этом сообщают «Известия».

Она отметила, что задолженность граждан России перед банками к 1 мая текущего года составила 30,22 трлн рублей, а уровень закредитованности вырос с 35% до 41% по сравнению с началом года.

«Данная категория граждан в этой ситуации требует повышенных мер господдержки», — уточнила Лантратова.

С целью уменьшения долгового бремени предлагается ввести единоразовую кредитную амнистию для семей с детьми, позволяющую списать долги в случае снижения доходов по причинам, не зависящим от них. Депутат считает, что конкретный перечень таких причин должно установить правительство.

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