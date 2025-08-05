Для производителей беспилотников обнулили НДС при их продаже

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Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит налоговые льготы для производителей беспилотников. Речь идет о применении нулевой ставки НДС при их продаже. Льгота будет распространяться на беспилотники массой от 0,15 до 30 кг, а также ввозимые комплектующие для беспилотных гражданских воздушных судов такой массы.

«Самарская область уже сегодня входит в ТОП-10 регионов по числу производителей беспилотных авиационных систем, и мы намерены укреплять эти позиции. Новая мера поддержки позволит производителям региона активнее инвестировать в разработки и расширение производственных мощностей», — отметил заместитель председателя Правительства-министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Как отметил генеральный директор компании «Транспорт будущего» Юрий Козаренко, нововведение позволит участникам рынка, подпадающим под льготу, не «отвлекать» деньги на время возмещения уплаченного НДС. «Пока деньги «заморожены», производитель на несколько месяцев лишается возможности свободно ими распоряжаться и должен либо привлекать дополнительные ресурсы, либо ограничивать свою деятельность. При действующей высокой ставке ЦБ компании скорее выберут второй вариант, — подчеркнул Юрий Козаренко. — Благодаря обнулению ставки НДС, участники рынка получат возможность снизить стоимость своей продукции для конечного потребителя на 20%, что позитивно скажется на развитии отрасли. Таким образом, услуги с использованием дронов станут доступнее для большего количества заказчиков».

Самарская область входит в первую десятку субъектов страны по числу производителей беспилотных авиационных систем. Всего в регионе работает 4% производителей БАС и их компонентов. В регионе действует экспериментальный правовой режим, работает научно-производственный центр.

По решению губернатора Вячеслава Федорищева в регионе запущена программа «Российские технологии» по созданию 100 инженерных классов, в которых будут учить 3D-принтингу, моделированию, всему, что связано со сферой аддитивных технологий и БПЛА. Вячеслав Федорищев также инициировал создание Ассоциации производителей и разработчиков БАС. «Создали ее для кооперации команд, кто заинтересован в развитии отрасли», — отмечал ранее губернатор.

Освобождены от НДС и ввозимые на территорию России двигатели, запасные части и комплектующие, предназначенные для строительства, ремонта и модернизации БПЛА. «Этот шаг стал результатом совместной работы «Единой России», ЦБСТ и наших разработчиков, — отметил в своем ТГ-канале депутат Государственной Думы Александр Сидякин. — Держать технологическое преимущество возможно только за счёт развития отечественных разработок и поддержки малых производителей. Мы должны сделать производство доступнее, а продукцию – дешевле. Это одна из главных целей нашей системной работы».

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области.