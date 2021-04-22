Для покупки 1-комнатной квартиры в Самаре жителям нужно копить 7 лет

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hh.ru и ЦИАН составили рейтинг российских городов, жители которых могут быстрее всех накопить на однокомнатную квартиру или первоначальный взнос по ипотеке.

В рамках исследования были составлены рейтинги профессий, которые могут быстрее всего купить квартиру в своем городе и в Москве исходя из предлагаемых зарплат.

В расчет рейтингов вошли данные hh.ru по средним предлагаемым зарплатам в различных профобластях и городах страны, данные ЦИАН по средней стоимости 1-комнатной квартиры на вторичном рынке в столице и городах страны, по средним ставкам по ипотечным кредитам на вторичном рынке, а также суммы прожиточного минимума для трудоспособного населения в разных регионах, установленные Правительством РФ на 2021 год. Методология рейтинга была построена с учетом финансовых возможностей ежемесячных накоплений (предлагаемая зарплата за вычетом прожиточного минимума) работников и суммы первоначального взноса в размере 15% от стоимости квартиры.

Сейчас среднее зарплатное предложение в Самаре составляет 41 766 рублей, а средняя цена 1-комнатной квартиры на вторичном рынке – 2 520 000 рублей. Размер среднего зарплатного предложения в Тольятти – 35 786 руб., а средняя цена квартиры – 1 770 000 руб.

Жителям Самары на покупку 1-комнатной квартиры в своем городе в среднем придется копить 7 лет, а для того, чтобы накопить на первоначальной взнос для ипотеки понадобится 1 год. В Самаре быстрее всех – за 5 лет – накопить на 1-комнатную квартиру могут топ-менеджеры. На год дольше придется копить работникам из добывающей отрасли, представителям автомобильного бизнеса, строительной сферы и ИТ-специалистам. 8 лет потребуется на покупку квартиры работникам туристической и гостинично-ресторанной сферы, административному персоналу, бухгалтерам и специалистам научно-образовательной сферы.

Жители Тольятти накопят на 1-компантную квартиру в своём городе чуть быстрее – в среднем за 6 лет, правда копить на первоначальный взнос придется столько же – 1 год. Быстрее всех накопить на покупку смогут топ-менеджеры (4 года), а вот бухгалтерам копить придется 8 лет.

В топ-3 лидеров по скорости накоплений на квартиру в своем городе вошли Челябинск, Оренбург и Саратов – в среднем работникам этих городов понадобится всего 5 лет на покупку 1-комнатной квартиры. Аутсайдерами стали Москва, Санкт-Петербург, Владивосток и Казань – процесс накоплений займет более 10 лет.